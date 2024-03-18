國際專題｜普京5.0會有甚麼不同？

俄羅斯總統選舉3天投票周日結束，強人普京(Vladimir Putin)毫無懸念第5度當選總統。選舉委員會周一宣布最終點票結果，普京得票達87.28%，其他3位候選人得票率僅個位數。普京繼續掌政6年，是自葉卡捷琳娜大帝(Catherine the Great)後，任期最長的俄羅斯領導人。西方分析認為普京5.0與普京4.0並不會有多大分別，他不會突然由鷹派變鴿派，以破紀錄得票當選更助長其聲威，增強其領導信心，甚至改變俄羅斯，推向軍國主義社會。

普京這次的得票率是後蘇聯時代歷來最高，投票率達77%也破紀錄。西方國家周一批評今次選舉並不公平，也不民主，打壓公民社會和所有形式反對聲音。普京因烏克蘭戰爭與西方關係已重回冷戰時期，他指周日的選舉結果令俄羅斯社會團結一起和更強大。英國廣播公司(BBC)分析稱，普京會繼續目前「國外衝突，國內打壓」的道路；烏克蘭戰爭仍會持續。至於國內，公民社會的打壓料將加劇。報道指，87%得票是「天文數字」，西方國家當然不相信那真正反映普京在國內的受歡迎程度，惟於國內，克里姆林宮可說這數字反映在普京領導下人民團結，他亦獲人民完全支持；更重要是可顯示人民支持他攻打烏克蘭，以及其領導方針。