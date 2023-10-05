國際專題｜杭州亞運這運動項目 男女同場較量 原因何在？

杭州亞運會一個項目，由男女選手同場較量，而這個項目不單是杭州亞運，自1952年有女選手首次獲准在奧運參加此項目而來，從未分設男女組。
這個「男女不分」的項目是馬術賽。在今屆杭州馬術項目場地障礙個人資格賽結束後，有傳媒問中國隊女騎手王韞婧：「作為女騎手，在場上、在隊裡有沒有感覺到什麼不同？」24歲的她淡然回應：「既然這項運動的規則裡不區分男女，那麼我們在場上就沒有任何區別。」
馬術賽｜全女班港隊盛裝舞步團體賽摘銅 東奧女將表現佳
在今屆亞運會馬術項目中，全部由女性騎手組成的中國香港隊，獲得了一枚盛裝舞步團體賽銅牌；獲得該項目銀牌的中國隊中，也有女騎手饒嘉怡。在東京奧運會上，馬術盛裝舞步項目的團體和個人金牌均被女性騎手摘得，而最驚險刺激的三項賽冠軍，也由德國女騎手茱莉婭．克拉耶夫斯基(Julia Krajewski)獲得。
馬術賽｜性別不限 年齡差距亦大 日本有選手71歲
馬術賽不僅不分性別，參賽者年齡差距也很大。在今屆杭州亞運會，中國隊騎手陳雨辰年僅18歲，而南韓騎手樸修逸則出生於1968年，已經55歲。東京奧運會上，當時52歲的場地障礙騎手李振強，是中國代表團中年齡最大的運動員；而在2012年的倫敦奧運會上，日本隊的盛裝舞步騎手法華津寬當時更已達71歲高齡，據報他首次參加奧運會已是1964年的事。
馬術賽｜體能及反應非致勝因素 「人馬合一」是關鍵
性別及年齡在馬術賽中並非最重要決勝因素，反而「人馬合一」才是關鍵。在馬術賽中，騎手的體能、爆發力、瞬間的反應能力這些因素固然重要，但在比賽過程中，若不能與馬匹保持良好的協調和配合，絕無法取得好成績。就算騎手身體質素再好，也很可能因馬匹狀態欠佳，或配合失誤在比賽中遇到拒跳、甚至墜馬等情況，故人馬之間的默契配合，才是取勝關鍵。
馬術賽｜「騎手要和馬待在一起，要照顧牠，心裡一直牽掛著牠」
「人馬合一」需經長時間互動去建立信任與默契。國際馬聯主席德沃斯(Ingmar De Vos)曾說︰「馬術其實只專注於一件事，就是人與馬之間的關係。就算是在沒有跟馬匹一起參賽的時候，騎手還是要和馬待在一起，要照顧牠，心裡一直牽掛著牠。這就是馬術與其他運動最大的區別。」
馬術賽｜中國騎手饒嘉怡談愛馬︰就像兩個朋友在一起
在杭州亞運馬術賽場的採訪區，幾乎所有選手賽後都會提到馬匹表現，因為馬兒是騎手們最重要伙伴。其中首次參加亞運的中國騎手饒嘉怡在賽後表示，愛馬「木法沙」助她戰勝初次登場的緊張，「我感覺像是兩個朋友在一起，一個人害怕走夜路，另一個人就要握住他的手，這是一種信任——自然、溫和，但是有力地去握住他的手。」