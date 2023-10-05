國際專題｜杭州亞運這運動項目 男女同場較量 原因何在？

杭州亞運會一個項目，由男女選手同場較量，而這個項目不單是杭州亞運，自1952年有女選手首次獲准在奧運參加此項目而來，從未分設男女組。

這個「男女不分」的項目是馬術賽。在今屆杭州馬術項目場地障礙個人資格賽結束後，有傳媒問中國隊女騎手王韞婧：「作為女騎手，在場上、在隊裡有沒有感覺到什麼不同？」24歲的她淡然回應：「既然這項運動的規則裡不區分男女，那麼我們在場上就沒有任何區別。」

馬術賽｜全女班港隊盛裝舞步團體賽摘銅 東奧女將表現佳

在今屆亞運會馬術項目中，全部由女性騎手組成的中國香港隊，獲得了一枚盛裝舞步團體賽銅牌；獲得該項目銀牌的中國隊中，也有女騎手饒嘉怡。在東京奧運會上，馬術盛裝舞步項目的團體和個人金牌均被女性騎手摘得，而最驚險刺激的三項賽冠軍，也由德國女騎手茱莉婭．克拉耶夫斯基(Julia Krajewski)獲得。

馬術賽｜性別不限 年齡差距亦大 日本有選手71歲

馬術賽不僅不分性別，參賽者年齡差距也很大。在今屆杭州亞運會，中國隊騎手陳雨辰年僅18歲，而南韓騎手樸修逸則出生於1968年，已經55歲。東京奧運會上，當時52歲的場地障礙騎手李振強，是中國代表團中年齡最大的運動員；而在2012年的倫敦奧運會上，日本隊的盛裝舞步騎手法華津寬當時更已達71歲高齡，據報他首次參加奧運會已是1964年的事。