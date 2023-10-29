國際專題｜梨泰院慘劇一周年 家屬誓問責 生還者︰仍幾乎每晚發噩夢

今日(29日)是震驚國際的南韓「梨泰院人踩人慘劇」事發一周年，有死難者家屬組織在首爾舉行追悼會。組織發聲明稱，追悼會除為悼念159名死者，亦為表明家屬誓要尋找真相，絕不屈服，至今未有政府高層因為梨泰院事故被問責受罰。有生還者說，事發一年仍幾乎每天發噩夢，本來每年歡天喜地的萬聖節活動，如今已淪為不想面對的永遠的痛。 梨泰院人踩人｜當晚僅部署137警力 窄巷難以救援 去年在首爾龍山區梨泰院站1號出口附近小巷發生的慘劇，共釀159死196傷。由於萬聖節活動因疫情停辦兩年，去年重新舉辦時吸引更多年輕人參與，警方事前料梨泰院會有10萬人聚集，卻僅部署137名警力。警方及消防早在當晚約6時已接獲數十個報案電話，稱事發地點太擁擠可能出事，但有關方面無及時處理。最終慘劇於晚上10時許在上述長45米、闊僅4米斜坡窄巷發生。因地形影響救援，不少傷者被擠壓很久才被救出，死者中有約三分二是20至29歲人士。 梨泰院人踩人一周年 民眾悼念︰

梨泰院人踩人｜逾960件罹難者及生還者失物無人認領 據報目前還有961件罹難者及生還者失物存放於警局，無人認領。一名36歲男罹難者的父親日前受訪，直言不打算認領兒子遺物，因怕會喚起當日記憶。22歲女生還者Hye Minyi向美國CNN說，當晚情景如今仍歷歷在目，「我還是幾乎每天發噩夢」。 梨泰院人踩人｜生還者︰萬聖節是痛苦日子 另一名姓李生還者則稱，事發後她再也沒去過梨泰院，並盡量避開跟萬聖節有關的東西，「今年的萬聖節不只是我，對很多人來說都是很痛苦的日子」。33歲倖存者Kim Cho-long清楚記得「我當時被困人潮裡，遭前推後擁」。她僥倖逃入酒吧，數小時後出來看到許多人躺在地上接受心肺復甦術，「我連續兩晚無法睡覺……無法關掉電視新聞，吃不下也睡不著，只喝水並一直看新聞」，須接受心理輔導。 梨泰院人踩人當日慘況︰