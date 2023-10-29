國際專題｜梨泰院慘劇一周年 家屬誓問責 生還者︰仍幾乎每晚發噩夢

今日(29日)是震驚國際的南韓「梨泰院人踩人慘劇」事發一周年，有死難者家屬組織在首爾舉行追悼會。組織發聲明稱，追悼會除為悼念159名死者，亦為表明家屬誓要尋找真相，絕不屈服，至今未有政府高層因為梨泰院事故被問責受罰。有生還者說，事發一年仍幾乎每天發噩夢，本來每年歡天喜地的萬聖節活動，如今已淪為不想面對的永遠的痛。
梨泰院人踩人｜當晚僅部署137警力 窄巷難以救援
去年在首爾龍山區梨泰院站1號出口附近小巷發生的慘劇，共釀159死196傷。由於萬聖節活動因疫情停辦兩年，去年重新舉辦時吸引更多年輕人參與，警方事前料梨泰院會有10萬人聚集，卻僅部署137名警力。警方及消防早在當晚約6時已接獲數十個報案電話，稱事發地點太擁擠可能出事，但有關方面無及時處理。最終慘劇於晚上10時許在上述長45米、闊僅4米斜坡窄巷發生。因地形影響救援，不少傷者被擠壓很久才被救出，死者中有約三分二是20至29歲人士。
梨泰院人踩人一周年 民眾悼念︰
梨泰院人踩人｜逾960件罹難者及生還者失物無人認領
據報目前還有961件罹難者及生還者失物存放於警局，無人認領。一名36歲男罹難者的父親日前受訪，直言不打算認領兒子遺物，因怕會喚起當日記憶。22歲女生還者Hye Minyi向美國CNN說，當晚情景如今仍歷歷在目，「我還是幾乎每天發噩夢」。
梨泰院人踩人｜生還者︰萬聖節是痛苦日子
另一名姓李生還者則稱，事發後她再也沒去過梨泰院，並盡量避開跟萬聖節有關的東西，「今年的萬聖節不只是我，對很多人來說都是很痛苦的日子」。33歲倖存者Kim Cho-long清楚記得「我當時被困人潮裡，遭前推後擁」。她僥倖逃入酒吧，數小時後出來看到許多人躺在地上接受心肺復甦術，「我連續兩晚無法睡覺……無法關掉電視新聞，吃不下也睡不著，只喝水並一直看新聞」，須接受心理輔導。
梨泰院人踩人當日慘況︰
梨泰院人踩人｜起訴23人但「放生」高官
政府在事發後全面審視國家災難安全管控應對系統，總統尹錫悅要求嚴查責任，但一年過後，並無任何高官被問責受罰。今年1月警方完成事故調查，定性事件為「人禍」，23人以公務過失致死罪送檢，其中6人被捕，但當中不包括首爾及國家警察總局的高官，被質疑「放生」；國會的獨立調查又因程序繁複及受政治角力影響，寸步難行；而事發地點附近的漢密爾頓酒店(Hamilton Hotel)酒店，以及酒吧被指非法擴建佔用路面令小巷空間更狹窄，負責人遭起訴但尚待判決，據報酒店僭建物更仍然存在。
梨泰院人踩人｜總統指是「反對黨集會」 拒出席悼念大會
尹錫悅周日在首爾市城北區靈岩教會出席事故一周年追思禮拜，指去年這天是他人生最悲痛日子，願逝者安息，並向家屬致以深切慰問。他聲言過去一年政府做了不少工作，今後將加倍努力。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明等多位在野黨領袖及國會議員出席死難者家屬組織舉辦的追悼會，但尹錫悅指活動是反對黨政治集會，拒絕出席。