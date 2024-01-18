國際專題｜波音737 Max 9半空甩門險過剃頭　專家：整排乘客可吸出客機

美國阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架波音737 Max 9客機1月5日發生機門飛甩事故，機上177名乘客可說是「大難不死」。肇事客機屬美國內陸航班，將原本的逃生艙門改裝成機艙一部分並加設座位。事件無造成傷亡，因艙門旁的座位並無乘客坐，而其他乘客亦守規矩佩戴安全帶，加上客機當時仍處爬升階段，否則後果不堪設想；若客機再飛高些，艙門所在的那一排乘客分分鐘被氣流扯飛到半空中。
波音737 Max 9甩門｜未釀災難關鍵：乘客扣上安全帶
客機急速下降前處於16,300呎高空，而波音737 Max機種的航行高度約在38,000呎，在此水平，機艙內和外面大氣層的壓力差距相當大。約機門於38,000呎高空飛脫，氣流可以相當強勁，有機會造成人命傷亡，特別是如果乘客沒有佩戴安全帶。飛機事故前調查員兼航空顧問Tim Atkinson解釋，「坐在機門旁或周圍的乘客若無扣上安全帶，會被氣流吸出機艙外。我估計最壞的情況是一整排的乘客和站於附近的人會消失不見。」
波音737 Max 9甩門｜2018年乘客吸出窗外亡
客機若飛到38,000呎高空，機艙內的溫度也會驟然下降，在此高度的空氣也會很寒冷，約攝氏零下57度，空氣含氧量也低。乘客和機組人員將依靠緊急氧氣供應，若沒有，他們很快會失去知覺。美國國家運輸安全委員會主席霍門迪(Jennifer Homendy)也不禁說，「很幸運今次事故沒有造成悲劇」。
在2018年，西南航空(Southwest Airlines)一架波音737較舊型號客機也發生類似事故，引擎故障飛出的碎片擊毀一個機窗，當時客機在32,000呎高空。機艙內突然失壓，一名女乘客部分身軀被吸出窗外，她最後重傷不治。
波音737 Max 9甩門｜波音承認出錯
波音行政總裁卡爾霍恩(Dave Calhoun)於1月9日承認阿拉斯加是次內嵌式艙門飛脫事件是波音出錯，會公開透明地處理事件，並配合國家運輸安全委員會調查。卡爾霍恩在員工大會上稱對受影響人士感同身受，「當我看見事發畫面，只想到如果有人坐於那穿洞旁邊，會發生甚麼事。我有子女、孫兒，你也一樣。」承諾會徹查事件。據悉，肇事艙門用四個螺栓固定在機身上，而客機投入服務僅兩個月，這表示事故原因並不可能是有關機件磨損。