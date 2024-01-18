國際專題｜波音737 Max 9半空甩門險過剃頭　專家：整排乘客可吸出客機

美國阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架波音737 Max 9客機1月5日發生機門飛甩事故，機上177名乘客可說是「大難不死」。肇事客機屬美國內陸航班，將原本的逃生艙門改裝成機艙一部分並加設座位。事件無造成傷亡，因艙門旁的座位並無乘客坐，而其他乘客亦守規矩佩戴安全帶，加上客機當時仍處爬升階段，否則後果不堪設想；若客機再飛高些，艙門所在的那一排乘客分分鐘被氣流扯飛到半空中。

波音737 Max 9甩門｜未釀災難關鍵：乘客扣上安全帶

客機急速下降前處於16,300呎高空，而波音737 Max機種的航行高度約在38,000呎，在此水平，機艙內和外面大氣層的壓力差距相當大。約機門於38,000呎高空飛脫，氣流可以相當強勁，有機會造成人命傷亡，特別是如果乘客沒有佩戴安全帶。飛機事故前調查員兼航空顧問Tim Atkinson解釋，「坐在機門旁或周圍的乘客若無扣上安全帶，會被氣流吸出機艙外。我估計最壞的情況是一整排的乘客和站於附近的人會消失不見。」