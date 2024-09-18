國際專題｜為何真主黨用傳呼機聯絡不用手機

黎巴嫩真主黨遭遇「傳呼機襲擊」被指是該組織最大的安全漏洞事件。在科技突飛猛進時代仍使用傳呼機，外界看來覺得匪夷所思，但哈馬斯炸彈製造專家阿亞什(Yahya Ayyash)在1996年遭到以色列使用手機炸彈暗殺，自此之後真主黨便棄用手機聯絡。除了擔心遭暗殺，傳呼機也可避開以色列情報機關的追蹤。 周二的襲擊震撼真主黨的圈子，成員在超市、街上、汽車、屋內，甚至在子女的身旁遭炸死炸傷。其中一幕一名年輕人一動也不動地躺在髮型屋椅子上，血流披臉。雖然威力不大，但死亡人數已增至12人，包括一名8歲女童，另有近3,000人受傷，並挑起恐慌。真主黨直指幕後黑手是以色列，但以軍拒絕評論。

黎巴嫩真主黨｜使用傳呼機襲擊原因？ 美聯社稱，真主黨領袖納斯魯拉(Hassan Nasrallah)之前警告成員不要攜帶手機，指以色列可追蹤真主黨的行動。因此，他們用傳呼機聯絡，卻成為攻擊弱點。一名真主黨官員向美聯社稱，「傳呼機炸彈」來自一個新品牌，非他們之前使用的，但並未有透露供應商。台灣公司金阿波羅(Gold Apollo)其後稱，是匈牙利經銷商BAC公司取得許可後生產，涉事傳呼機非台灣製造。BAC暫時未有回應。 紐約大學的全球事務中心兼職教授Nicholas Reese解釋，與技術較簡單的傳呼機相比，智能手機的通訊較容易遭攔截。曾任情報人員的他又指，周二的傳呼機襲擊將逼使真主黨改變通訊策略，在襲擊中生存下來的真主黨成員似乎不單要拋掉他們的手機，也要棄用手機、平板電腦或其他電子設備。 黎巴嫩真主黨｜專家：或由無線電訊號引爆 外界認為這次襲擊是以色列精心策劃，數名專家向美聯社稱，最大可能是在供應鏈上做手腳，在送到真主黨手上前，傳呼機已植入小型爆炸器，然後遙控同時爆炸，可能是透過無線電訊號引爆。有安全情報專家指出，襲擊發生時，傳呼機或一半是炸藥一半是真電池。一名前英軍拆彈專家則稱，爆炸裝置有五大主要組件，包括容器、電池、觸發器、引爆裝置和炸藥。有顧問稱，手機已具備五大組件其中3樣，只須添上引爆裝置和炸藥。