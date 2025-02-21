國際專題｜特朗普回朝一個月「美國優先」震動全球

美國時間周四是特朗普回朝出任總統的「滿月」日子，回顧這短短31日，特朗普幾乎每日都有大動作，包括退出多個國際組織或機制、驅逐非法移民、大規模裁減聯邦政府僱員、頻頻加徵關稅、威脅「收回」巴拿馬運河、揚言「接管」並「長期擁有」加沙；最新則有撇開歐洲盟友及烏克蘭，與俄羅斯商談解決俄烏戰爭。特朗普政府一系列國內政策引發法律訴訟及抗議；對外諸多的「美國優先」政策則給世界帶來強烈衝擊，加速推動國際格局演變。 對內，打擊非法移民是特朗普施政重點。他上任後即宣布南部邊境進入國家緊急狀態，增派美軍部署，執行大規模驅逐行動，並派軍機遣返非法移民。白宮說，在特朗普政府執政前兩周已有逾8,000名非法移民被捕。另一大重點議程是推動聯邦政府改革及削減開支。特朗普政府設立「政府效率部」(DOGE)，關閉或醞釀裁撤美國國際開發署、消費者金融保護局及教育部等，並推行大規模裁員。截稿前已有逾7.5萬名聯邦僱員接受離職補償計劃，另有逾萬人被解僱。美媒指聯邦政府僱員約有230萬人，白宮計劃裁減5至10%。

關稅加極不完 盟友亦照加 對外，特朗普2.0開展以來先後宣布對墨西哥、加拿大商品加徵25%關稅，之後暫緩以爭取與兩國達成協議。此外，又對中國商品加徵10%關稅，並對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅，以及取消對部分貿易夥伴的鋼鋁免稅配額和豁免政策。特朗普又決定對貿易夥伴徵收「對等關稅」，最新又計劃對汽車、藥品、半導體晶片及木材行業徵收約25%關稅。 歐美日益分歧 德外交官落淚惹議 在中東，特朗普政府強化跟以色列關係，主張美國控制加沙地帶、重新安置當地巴人；又重啟對伊朗「極限施壓」，中東和平前景難料。至於俄烏戰事，日前的美俄外長會晤把烏克蘭及歐洲摒棄於門外，目前則正醞釀跟普京會談。特朗普也把俄烏戰爭責任矛頭指向烏總統澤連斯基，被指跟俄方同聲同氣；他也作出一系列在涉俄烏議題上撇開歐洲盟友的言論。在向來是美歐協調立場、展現團結的慕尼黑安全會議上，特朗普副手萬斯發表針對歐洲的尖銳批評，指歐洲放棄一些最基本的價值觀，令各界側目，也凸顯美歐價值觀日益分歧。大會主席、德國資深外交官霍伊斯根(Christoph Heusgen)在閉幕致詞時，稱擔心歐美不再擁有共同價值觀後落淚。大會其後淡化事件，稱霍伊斯根只是因即將離任才一時感觸。

退出國際組織 展現「擴張」傾向 特朗普又延續首個任期的政策，積極「退群」，除退出《巴黎協定》、世衛、聯合國人權理事會外，亦要求評估美國在聯合國教科文組織的角色，並多次威脅退出北約。特朗普政府也展現「擴張」傾向，屢稱加拿大應成為美國第51州，覬覦巴拿馬運河和格陵蘭島，又把墨西哥灣改名為「美國灣」。 民調指首月施政評價兩極 在美國國內和國際層面，特朗普政府的政策引起了巨大爭議。在國內，廢除「出生公民權」、讓馬斯克領導政府效率部、迫使聯邦僱員辭職、解僱監察官員等政策，已引起法律訴訟。在2月17日「總統日」，美國多地爆發民主黨人示威，反對特朗普政府政策。有民調顯示，美國民眾對特朗普政府執政首月評價兩極：47%受訪者認可其表現、51%不認可；76%共和黨人認為特朗普將改善聯邦政府運作方式，78%民主黨人不同意。在國外，特朗普政府急進而且連盟友亦不給面子的對外政策，也惹來反對聲音。美國智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)網站文章指，特朗普政府的保護主義和「挑釁性」關稅政策，折射了根植於十九世紀重商主義(Mercantilism)的世界觀。美國盟友德國總統施泰因邁爾說，美國新一屆政府世界觀與歐洲有顯著差異，直言「對既有規則、夥伴關係以及長期建立的信任缺乏尊重」。英國皇家國際問題研究所(Chatham House)高級研究員巴特勒(Creon Butler)指，美國優先政策或令包括歐洲國家在內的傳統盟友，反思與美國的關係，可能導致一定程度的經濟、政治甚至軍事「脫鈎」。

不惜一切代價提振美國經濟 新加坡《海峽時報》署名文章指，特朗普「正在破壞二戰後的地緣政治秩序」(smashing the post-war geopolitical order)，稱「特朗普颶風」席捲全球下，兩大關鍵主題浮現，一是「美國領袖決意不惜一切代價提振美國經濟，無論代價是環境、社會，還是外交方面的；同時亦決意運用霸權，把軍事、金融、科技和貿易利益交織在一起」。 通脹趨升 盟友心淡成隱憂 目前經濟學家普遍認為美國通脹或再度抬頭。美國勞工部本月12日公布的數據顯示，今年1月美國CPI同比漲3%，環比上漲0.5%，通脹水平超過預期。特朗普競選時曾承諾解決通脹和生活成本問題，加上聯邦機構改革等措施面臨法律挑戰和國會阻力，他的執政障礙或愈來愈多。美國優先政策勢令美國減少對國際組織和盟友的承諾，加劇國際關係不穩定性，世界各國似乎都在貿易和安全方面加緊尋找把美國排除在外的替代方案，令人關注美國最終會否陷入眾叛親離境地。