國際專題｜特朗普遇刺案 沉默槍手曾預告︰7.13是我首映

美國前總統特朗普日前在賓夕法尼亞州遇刺，他大難不死，還在國旗前振臂高呼「戰鬥」，構建出被指過分完美的畫面，陰謀論也隨即四起。絕大部分人質疑現場保安離奇粗疏，竟兒戲到讓一個「書呆子」有機可乘。也有不少人認為，20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks、圖)無合理動機行刺特朗普。由案發至截稿前，當局檢視了他的電腦、手機及在網絡世界的活動，有消息指最新進展是他曾在一個遊戲平台上揚言「7月13日是我首映」，而他又曾上網尋找「重度憂鬱症」資訊。

聯邦調查局(FBI)試圖從克魯克斯手機及電腦，了解其犯案動機。FBI審查了他手機後，發現他在槍擊事件發生前幾天，搜索了特朗普的照片，但同時也有有搜索總統拜登，以及其他名人照片。此外，克魯克斯有尋找特朗普公開露面的資料，但也有搜尋民主黨全國代表大會的日期。 曾查「重度憂鬱症」 《紐約時報》指他還在手機上尋找「重度憂鬱症」(major depressive disorder)，但FBI指他沒有精神病史。美國廣播公司(ABC)則引述消息稱，克魯克斯曾在遊戲平台Steam留言稱「7月13日將是我首映」(July 13 will be my premiere)，亦即案發當日，似乎預示會犯案。FBI較早前曾稱尚未在克魯克斯的社交平台內，發現恐嚇性的訊息。他曾在遊戲平台Discord上待過一段時間，但該公司表示，「沒有證據表明該平台被用來策劃這一事件、宣揚暴力或討論他的政治觀點」。

至於克魯克斯的成長過程，可從他高中、大學及工作中的評價略知一二。他2022年在塞爾帕克高中(Bethel Park High School)畢業。有同學說他是隱形人不受注意，有人說他內向但友善，也有人說他「幾乎每日都被欺凌」，出於取笑他常穿迷彩服回校，以及在新冠疫情過後仍堅持戴口罩。有同學指他曾在歷史課表達保守派觀點，跟同學相反，但又有人說他的觀點「從來不明顯」，有人直言可能因為根本沒留意他。不作聲、獨自吃飯、數學好、喜歡打機和組裝電腦，是同學對他的籠統印象。他曾因數學和科學成績優異，獲得500美元(約3,903港元)獎金。學校輔導人員也說克魯克斯很少引起他的注意，偶爾見他獨自吃午餐，問他「你想和其他人一起坐嗎？」他會回答「不，我一個人就可以」。



大學老師評價高 前途光明 克魯克斯似乎前途光明，兩位在阿勒格尼縣社區學院(Community College of Allegheny County)認識他的人說，他今年5月從該學院畢業，取得兩年制工程學副學士學位。一位老師表示，案發後她重新檢視克魯克斯的功課，結果只是徒增困惑。她無法想像這位出類拔萃的學生，竟會變得兇殘，指克魯克斯功課認真、回答電郵也很有禮貌。他曾在一項為殘疾人重新設計玩具的任務中表現出色，「他為失明人士設計西洋棋，他用3D列印，把點字寫在上面，還與專家交流……他真的很用心」。校內一位員工說克魯克斯很安靜但和顏悅色，對於他行刺特朗普感到「非常、非常、非常出乎意料」，並指他本來有意從事機械工程職業。其中一名同學斯特羅特曼則對他印象欠佳，指克魯克斯上網課時從不發言，也沒有打開過視像鏡頭。除數學、電腦及打機，克魯克斯另一個深厚興趣相信是射擊。他高中時已加入射擊校隊，犯案前擁有射擊俱樂部會籍至少一年。有人疑惑他於約140米外槍擊特朗普，為何會射不中要害，克魯克斯母校射擊校隊前隊員或提供了答案。據報克魯克斯因技術太差而被勸退出校隊，他曾射到距離目標約20呎之外，同學形容糟糕得「非常危險」。

行刺時穿槍擊頻道襯衫 克魯克斯的射擊會籍來自克萊頓運動員俱樂部(Clairton Sportsmen’s Club)。他犯案當日身穿印有Demolition Ranch廣告的襯衫，那是一個為槍械愛好者而設的YouTube頻道。該頻道營運者事後發布片段，稱當得知克魯克斯穿著其頻道商品時，感到「震驚和困惑」，強調「我們不介入政治」，並說從未接觸過克魯克斯。克魯克斯犯案前在一間療養院擔任飲食助理，僱主的印象是他總是「毫無問題地完成工作」，延續其不起眼也不惹事的人設。 該療養院位於克魯克斯寓所、匹茲堡中產階級郊區貝塞爾帕克(Bethel Park)的街道上，他與父母和姐姐住在一棟平實磚屋裡。人口約3.3萬的貝塞爾帕克被指是政治取態中間的地區，特朗普在上屆大選僅贏65票。該區模稜兩可的政治分歧，亦微觀於克魯克斯家中。克魯克斯是註冊共和黨人、父親是自由黨人(Libertarian)，母親則是民主黨人。兩人均是註冊專業輔導員。克魯克斯17歲時、在拜登就職總統當日向親民主黨團體捐款15美元，18歲即登記為共和黨選民。

探員搜查了克魯克斯寓所及座駕，據國土安全部和FBI公告，他行刺特朗普時所用的AR15半自動步槍，是父親於2013年合法購買。他在犯案前一天到俱樂部練習射擊，該處有一個目標距離達170米的室練靶場。犯案當日上午，他先買了一把1.5米高的梯，接著在槍店買了50發子彈。克魯克斯還自製了3枚炸彈，兩枚在車內、一枚在家中。案發當日他獨自駕車前往特朗普集會地點，之後在周圍走了至少半小時，然後爬上建築物屋頂。警員接報後一度想攀上屋頂，因沒佩槍而折返。克魯克斯在下午約6時10分，向約140米外的特朗普開槍，然後被狙擊手擊斃。