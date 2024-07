國際專題｜特朗普遇刺案 沉默槍手曾預告︰7.13是我首映

聯邦調查局(FBI)試圖從克魯克斯手機及電腦,了解其犯案動機。FBI審查了他手機後,發現他在槍擊事件發生前幾天,搜索了特朗普的照片,但同時也有有搜索總統拜登,以及其他名人照片。此外,克魯克斯有尋找特朗普公開露面的資料,但也有搜尋民主黨全國代表大會的日期。

曾查「重度憂鬱症」

《紐約時報》指他還在手機上尋找「重度憂鬱症」(major depressive disorder),但FBI指他沒有精神病史。美國廣播公司(ABC)則引述消息稱,克魯克斯曾在遊戲平台Steam留言稱「7月13日將是我首映」(July 13 will be my premiere),亦即案發當日,似乎預示會犯案。FBI較早前曾稱尚未在克魯克斯的社交平台內,發現恐嚇性的訊息。他曾在遊戲平台Discord上待過一段時間,但該公司表示,「沒有證據表明該平台被用來策劃這一事件、宣揚暴力或討論他的政治觀點」。