國際專題｜特朗普遇刺 槍手克魯克斯究竟是甚麼人？一文看清背景及犯案準備

美國前總統特朗普(Donald Trump)日前在賓夕法尼亞州遇刺，他大難不死，還在國旗前振臂高呼「戰鬥」，構建出被指「過分完美」的歷史畫面，陰謀論也隨即四起。絕大部分人質疑現場保安離奇粗疏，特勤局及警方理應一早布下天羅地網，最終卻讓一個「書呆子」有機可乘。也有不少人認為，20歲的槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)根本就沒有合理動機行刺特朗普。到目前為止，當局檢視了他的電腦、手機及在網絡世界的活動，找不到他犯案的蛛絲馬跡；而同學、老師及僱主等也「零頭緒」，紛稱無法想像他會忽然成為暗殺總統參選人的槍手。 特朗普遇刺槍手｜手機曾搜尋特朗普拜登及其他名人 聯邦調查局(FBI)試圖從克魯克斯手機及電腦，了解其犯案動機，但暫仍徒勞無功。FBI審查了他手機後，發現他在槍擊事件發生前幾天，搜索了特朗普的照片——然而這並不代表甚麼，因為他一樣有搜索總統拜登，以及其他名人的照片。此外，克魯克斯有尋找特朗普公開露面的資料，但同時亦有搜尋民主黨全國代表大會的日期；另據報他還在手機上尋找「重度憂鬱症」(major depressive disorder)，但FBI指他沒有精神病史。 特朗普遇刺槍手｜克魯克斯網上無留痕跡 而在網上，克魯克斯亦似乎沒有留下任何特別足跡。FBI表示，克魯克斯的社交平台內，並無任何恐嚇性的訊息。他曾在遊戲平台Discord上待過一段時間，但該公司表示，「沒有證據表明該平台被用來策劃這一事件、宣揚暴力或討論他的政治觀點」。

特朗普遇刺槍手｜克魯克斯高中如「隱形人」受欺凌 至於克魯克斯的成長過程，可從他高中、大學及工作中的評價略知一二。克魯克斯 2022 年從塞爾帕克高中( Bethel Park High School)畢業，在學期間一直保持低調。有同學說他是「隱形人」不受注意，有人說他內向但友善，也有人說他「幾乎每日都被欺凌」，出於取笑他常穿迷彩服回校，以及在新冠疫情過後仍堅持戴口罩。有同學指他曾在歷史課表達保守派觀點，與傾向自由派的同學不同，但又有人說他的觀點「從來不明顯」，有人直言可能因為自己根本沒留意他。 不作聲、獨自吃飯、數學好、喜歡打機和組裝電腦，是同學對他的籠統印象。他曾因數學和科學成績優異，獲得500美元(約3,903港元)獎金。學校輔導人員也說克魯克斯很少引起他的注意，偶爾見他獨自吃午餐，便問他「你想和其他人一起坐嗎？」而他會回答「不，我一個人就可以」。 特朗普遇刺槍手｜大學老師評價高 前途光明 克魯克斯似乎前途光明，兩位在阿勒格尼縣社區學院(Community College of Allegheny County)認識他的人說，他於5月從該學院畢業，獲得了兩年制工程學(engineering science)副學士學位。一位不願透露姓名的老師表示，她在案發後重新檢視了克魯克斯的功課，結果只是徒增困惑。她無法想像這位出類拔萃的學生，竟會變得兇殘。 特朗普遇刺槍手｜曾為失明人士設計西洋棋 克魯克斯功課認真、回答電郵也很有禮貌，他在一項為殘疾人重新設計玩具的任務中表現出色，「他為失明人士設計西洋棋，他用 3D 列印它，把點字寫在上面。他還與該領域的專家交流」，老師感慨「他真的很用心」。 學內一位認識克魯克斯的員工說，他很安靜但和顏悅色，對於他行刺特朗普感到「非常、非常、非常出乎意料」。該員工表示，克魯克斯似乎有興趣從事機械工程職業。克魯克斯留給大學同學的印象，則不太好。同學斯特羅特曼(Samuel Strotman)也修讀相關課程，曾與克魯克斯線上上課。他稱克魯克斯從未發言，並且也沒有打開過視像鏡頭。