國際專題｜特朗普遇刺 槍手克魯克斯究竟是甚麼人？一文看清背景及犯案準備

美國前總統特朗普(Donald Trump)日前在賓夕法尼亞州遇刺，他大難不死，還在國旗前振臂高呼「戰鬥」，構建出被指「過分完美」的歷史畫面，陰謀論也隨即四起。絕大部分人質疑現場保安離奇粗疏，特勤局及警方理應一早布下天羅地網，最終卻讓一個「書呆子」有機可乘。也有不少人認為，20歲的槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)根本就沒有合理動機行刺特朗普。到目前為止，當局檢視了他的電腦、手機及在網絡世界的活動，找不到他犯案的蛛絲馬跡；而同學、老師及僱主等也「零頭緒」，紛稱無法想像他會忽然成為暗殺總統參選人的槍手。
特朗普遇刺槍手｜手機曾搜尋特朗普拜登及其他名人
聯邦調查局(FBI)試圖從克魯克斯手機及電腦，了解其犯案動機，但暫仍徒勞無功。FBI審查了他手機後，發現他在槍擊事件發生前幾天，搜索了特朗普的照片——然而這並不代表甚麼，因為他一樣有搜索總統拜登，以及其他名人的照片。此外，克魯克斯有尋找特朗普公開露面的資料，但同時亦有搜尋民主黨全國代表大會的日期；另據報他還在手機上尋找「重度憂鬱症」(major depressive disorder)，但FBI指他沒有精神病史。
特朗普遇刺槍手｜克魯克斯網上無留痕跡
而在網上，克魯克斯亦似乎沒有留下任何特別足跡。FBI表示，克魯克斯的社交平台內，並無任何恐嚇性的訊息。他曾在遊戲平台Discord上待過一段時間，但該公司表示，「沒有證據表明該平台被用來策劃這一事件、宣揚暴力或討論他的政治觀點」。
特朗普遇刺槍手｜克魯克斯高中如「隱形人」受欺凌
至於克魯克斯的成長過程，可從他高中、大學及工作中的評價略知一二。克魯克斯 2022 年從塞爾帕克高中( Bethel Park High School)畢業，在學期間一直保持低調。有同學說他是「隱形人」不受注意，有人說他內向但友善，也有人說他「幾乎每日都被欺凌」，出於取笑他常穿迷彩服回校，以及在新冠疫情過後仍堅持戴口罩。有同學指他曾在歷史課表達保守派觀點，與傾向自由派的同學不同，但又有人說他的觀點「從來不明顯」，有人直言可能因為自己根本沒留意他。
不作聲、獨自吃飯、數學好、喜歡打機和組裝電腦，是同學對他的籠統印象。他曾因數學和科學成績優異，獲得500美元(約3,903港元)獎金。學校輔導人員也說克魯克斯很少引起他的注意，偶爾見他獨自吃午餐，便問他「你想和其他人一起坐嗎？」而他會回答「不，我一個人就可以」。
特朗普遇刺槍手｜大學老師評價高 前途光明
克魯克斯似乎前途光明，兩位在阿勒格尼縣社區學院(Community College of Allegheny County)認識他的人說，他於5月從該學院畢業，獲得了兩年制工程學(engineering science)副學士學位。一位不願透露姓名的老師表示，她在案發後重新檢視了克魯克斯的功課，結果只是徒增困惑。她無法想像這位出類拔萃的學生，竟會變得兇殘。
特朗普遇刺槍手｜曾為失明人士設計西洋棋
克魯克斯功課認真、回答電郵也很有禮貌，他在一項為殘疾人重新設計玩具的任務中表現出色，「他為失明人士設計西洋棋，他用 3D 列印它，把點字寫在上面。他還與該領域的專家交流」，老師感慨「他真的很用心」。
學內一位認識克魯克斯的員工說，他很安靜但和顏悅色，對於他行刺特朗普感到「非常、非常、非常出乎意料」。該員工表示，克魯克斯似乎有興趣從事機械工程職業。克魯克斯留給大學同學的印象，則不太好。同學斯特羅特曼(Samuel Strotman)也修讀相關課程，曾與克魯克斯線上上課。他稱克魯克斯從未發言，並且也沒有打開過視像鏡頭。
特朗普遇刺槍手｜高中加入校隊 眼界太差被勸退
除數學、電腦及打機外，克魯克斯另一個深厚興趣相信是射擊。他早於高中時已加入射擊校隊，犯案前擁有當地一個射擊俱樂部會籍至少一年。有人疑惑他於約140米外槍擊特朗普，為何會射不中要害，克魯克斯母校射擊校隊前隊員或提供了答案。據報克魯克斯因技術太差而被勸退出校隊，指他曾射到距離目標約20呎之外，同學形容其槍法糟糕得「非常危險」。
特朗普遇刺槍手｜射擊俱樂部成員 行刺時穿槍擊頻襯衫
至於克魯克斯的射擊會籍，則來自「克萊頓運動員俱樂部」(Clairton Sportsmen's Club)。他試圖行刺特朗普時，身穿著一件印有「Demolition Ranch」廣告的襯衫，那是一個為槍械愛好者而設的YouTube頻道。行刺案發生後，「Demolition Ranch」的營運者在X發布片段，稱當他得知克魯克斯穿著他頻道的商品時，感到「震驚和困惑」，強過「我們不介入政治」，並說他從未與克魯克斯見面或交流。
克魯克斯犯案前，在一間療養院擔任飲食助理，僱主的印象是他總是「毫無問題地完成工作」，延續了他不起眼、也不惹事的人設。
特朗普遇刺槍手｜居於「中間派」地點 跟父母政治立場不同
這間療養院位於克魯克斯寓所、匹茲堡中產階級郊區貝塞爾帕克(Bethel Park)的街道上，他與父母和姐姐住在一棟平實的磚屋裡。人口約3.3萬的貝塞爾帕克被指是政治取態中間的地區，在上屆大選中特朗普以65票差距。
該區的模稜兩可的政治分歧，可微觀於克魯克斯家中。克魯克斯是註冊共和黨人，CNN等美媒指選民登記記錄顯示，他的父親是自由黨人(Libertarian) ，母親則是民主黨人，兩日均是註冊專業輔導員(licensed professional counselors)。克魯克斯17歲時、在拜登就職總統當日，向親民主黨團體捐款 15 美元，但18歲即登記為共和黨選民。
特朗普遇刺槍手｜案發前一天練槍 當日買梯買子彈
克魯克斯花了不少時間暗殺特朗普做準備。根據國土安全部和FBI的公告，克魯克斯行刺特朗普時所用的AR15半自動步槍，是父親於2013年合法購買。他在犯案前一天，前往克萊頓運動員俱樂部練習射擊。該俱樂部擁有一個室外靶場，目標距離最遠可達170米；而在犯案當日上午，他在家居維修連鎖店Home Depot，買了一把1.5公尺高的梯子，接著在槍店Allegheny Arms and Gun Works買了50發子彈。
特朗普遇刺槍手｜自製炸彈疑想分散注意力 獨自駕車到會場
此外，克魯克斯還自製了3枚炸彈，其中兩枚在車裡，另一枚在家中，調查人員懷疑他可能想藉引爆炸藥，分散現場注意力，至於他如何學到組裝爆炸裝置則未知。案發前數月，克魯克斯曾收取了「多個包裹」，其中一些被標記為可能含有危險物質。探員搜查了他的家及座駕，似乎除了找到自製炸彈，就暫沒有其他重大發現。
案發當日，克魯克斯做好上述準備工夫後，獨自駕車前往特朗普集會地點。他把車停在距離活動現場附近的油站停車場，之後周圍走了至少半小時，然後爬上附近一棟建築的屋頂。在場警員接報後一度想攀上屋頂，但因沒有佩槍而折返，克魯克斯最終在下午約6時10分，向約140米外的特朗普開槍，然後被狙擊手擊斃。