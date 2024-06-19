國際專題｜網紅好賺？競爭激烈 社交平台分錢「難」多數人收入低到生計不保

在現今的網絡時代，網紅、KOL(Key Opinion Leader，關鍵意見領袖)是不少人的夢想職業，但風光背後的辛酸不為人所知。美國《華爾街日報》報道，想成為成功的網紅其實競爭激烈，市場存活的大部分是長期經營者，少見一夜成名。另外，大部分從業者收入低，無有薪假期、保險及退休保障等，也要面對廣告商「強勢」，社交平台分潤「苛刻」等問題。 約5000萬人可從社交平台賺錢 《華郵》專題報道，全球數億人常態性在社交平台發布影片和照片，投資銀行高盛(Goldman Sachs)統計，當中約5,000萬人可從平台獲得報酬。愈來愈多人投入網絡內容生產業，估計到2028年，每年市場還會擠進10至20%有志成為網紅的人。美國勞工部至今未追蹤「網紅」、「KOL」實際收入狀況。

多項調查顯示，網絡內容生產者通常短則數月，長則數年，才能由社交平台、網友群、贊助商、商品銷售帶貨與廣告連結的整合資源中獲利。透過對網絡內容的思考和創意等，創作者逐漸了解甚麼可以吸引網友，製造聲量，增加粉絲追蹤，提高賺錢的機會。 網紅能賺到多少錢？ 但靠走紅網絡來賺錢並不容易。總部設於美國洛杉磯的網紅行銷公司NeoReach指出，去年靠網絡內容賺取收入人士中，48%僅能賺到1.5萬美元(約11.7萬港元)或更少，只有13%可賺到10萬美元(約78萬港元)。

以美國收入水平而言，當網紅的投資回報率並不高。網紅收入差距大的影響因素很多，全職、兼職、精於某內容，如潮流、投資與生活方式等內容，都會對收入有影響。新冠疫情期間訂閱或關注者雖增加，但也有更多人入行，因而競爭劇烈。

網紅背後的辛酸 由於部分內容生產者看似一夜成名，名利雙收，大受網友歡迎，網紅因而成了許多年輕人，甚至上了年紀的人夢想的職業。但風光背後卻飽歷辛酸，例如這行需要不斷產製內容，許多人常有創作「乾塘」、遇樽頸的危機，也要不斷企劃、拍攝、剪輯，期間還要尋找廣告商，以及做直播與大量粉絲互動等。

美國數碼市場研究公司Emarketer分析師恩伯格(Jasmine Enberg)指出，外界並不了解網紅背後的辛酸，目前能賺錢來維持生計的都已入行多年，大部分不是一夜成名。這行就是自由工作者，沒有一般僱員的有薪假期、公司保險、退休金等，如今在美國等地還要面臨高通脹和高房貸利率，單靠產製網絡內容，實在難以維持生計。 社交平台分錢標準愈來愈高 此外，社交平台分潤標準愈來愈高，TikTok在2020至2023年設立10億美元(約78億港元)創作基金，YouTube的短影音Shorts也提供每月100至1萬美元(約780至7.8萬港元)的獎金，Instagram的Reels也跟隨類似做法。但以TikTok為例，5月的分潤粉絲數與流量最低標準各為1萬與10萬，Instagram只對能帶流量的使用者發出創作邀請，TikTok甚至面臨在美國下架的危機。