國際專題｜美國政壇傳奇甘迺迪家族後人逐美國總統　搶特朗普定拜登票？

美國甘迺迪家族政治人才輩出，後人的命運更是充滿傳奇色彩，外界認為家族受到詛咒。第35任美國總統甘迺迪(John F. Kennedy、JFK)，於1963年11月坐開篷車遇弒身亡，至今仍令人難以忘記，弟弟羅拔甘迺迪(Robert Kennedy)有力問鼎總統，惟於1968年與哥哥遇上相同命運遇刺身亡，甘迺迪的兒子也在壯年墜機喪命。兩位政治人才接連遇害，甘迺迪家族仍具政治影響力，後人一直活躍政壇，羅拔甘迺迪的兒子小羅拔甘迺迪(Robert F Kennedy Jr)周一更宣布退出民主黨總統提名初選，以獨立候選人出戰2024年美國總統大選。 雖頂著甘迺迪家族光環，惟沒有人看好小羅拔甘迺迪，其家人發聲明反對，外界也認為他必輸，但他競逐總統卻搞亂民主、共和兩黨的形勢；他出身民主黨，加上甘迺迪效應，有機會搶去競逐連任總統拜登的選票。不過，對可能勝出共和黨初選的前總統特朗普也沒有好處，小羅拔甘迺迪近年思想右傾，也與多位極右名人有聯繫，或與特朗普爭選票，將導致選情激烈，兩黨候選人得票接近。

美國大選｜「最理想是小羅拔甘迺迪與特朗普拍檔競選」 小羅拔甘迺迪是環保律師，在新冠疫情期間是疫苗陰謀論者，反對注射疫苗。民主黨選民Brandon Guoan與妻子Sherri上周六從底特律駕車一小時到密歇根州首府蘭辛出席小羅拔甘迺迪的競選活動，Guoan向英國廣播公司(BBC)稱自己是「老派民主黨人、甘迺迪民主黨人」，但在2020年大選，夫婦兩人投票給特朗普。Sherri說，「若在特朗普與(小羅拔)甘迺迪之間二選一，將是艱難的選擇。最理想是兩人一起拍檔競選。」她指，特朗普是非常具爭議的人物，或者國家可以由新面孔領導，她絕對不會投票給拜登，形容後者是「美國最差勁總統」。 另一名支持者Alex Hernandez是退休汽車工人、也是工會高層成員，指上屆大選投票給拜登。他憶述於1968年由父母帶同聽小羅拔甘迺迪父親羅拔甘迺迪的演說，現在想聽他的「繼承人」理念。

美國大選｜小羅拔甘迺迪會威脅拜登或特朗普嗎？ 小羅拔甘迺迪今年初宣布角逐民主黨總統初選，支持度並不及拜登，但在周一費城的競選集會上，他突然宣布以獨立候選人身份角逐美國總統，他向支持者說，與其說是兩黨，不如說是「統一黨、兩頭怪物，持續自己鬼打鬼，將我們導向懸崖邊緣」。小羅拔甘迺迪指，民主黨人害怕他破壞拜登的選情，共和黨人也拍他搞垮特朗普，「事實上，兩者都對」。為了打動民主黨選民，小羅拔甘迺迪在集會上也少提他的反疫苗立場，只著重經濟議題，也提及其甘迺迪家族血統。 有政治組織民調顯示，若美國大選現三頭馬車，思想傾右的小羅拔甘迺迪似乎會搶走特朗普選票較多。路透社上周民調顯示卻相反，若兩頭馬車選舉，拜登與特朗普同獲35%支持，11%稱會投票給其他候選人；若三頭馬車，小羅拔甘迺迪會有14%支持，拜登則跌至31%，特朗普跌幅較細至33%，有13%受訪者稱未決定投票給誰，約9%稱不會投票。選民Matthew Ruggles向BBC表示，若沒有小羅拔甘迺迪參選，或在選票上寫他的名字，其兩名朋友也同意，他們都不想投票給民主、共和兩大主要政黨。