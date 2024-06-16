國際專題｜美國YOLO消費熱度減退 對經濟或是壞事

新冠疫情後內地有報復式消費，美國也有類似情況，稱之YOLO經濟(you only live once的縮寫，意思是只能活一次)。新冠疫情奪走不少人命，令人感到生命無常，疫情消退後美國民眾興起活在當下想法，並彌補因封城禁足而錯過的生活體驗和商品，加上禁足解封後容易找到較佳的工作，大家疫後較以前捨得花錢消費。但疫情開始至今已過了5年，大家疫情時無地方花而儲起來的錢逐潮「乾塘」，YOLO熱度逐潮消失，這對美國經濟或是壞消息。

美國有線新聞網絡(CNN)稱，在不久之前，很多美國人願意消費，買新電視機、提升浴室和廚房設備，還有添置健身單車，以及品嚐美酒。但到了今個夏天，浴室變舊了，也沒有開香檳。市場分析家指，新冠疫情展示了生命無常，儲錢準備日後退休可能會突然被打亂，例如一場全球疫情，這改變了大家思維，認為應活在當下。