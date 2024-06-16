國際專題｜美國YOLO消費熱度減退 對經濟或是壞事

新冠疫情後內地有報復式消費，美國也有類似情況，稱之YOLO經濟(you only live once的縮寫，意思是只能活一次)。新冠疫情奪走不少人命，令人感到生命無常，疫情消退後美國民眾興起活在當下想法，並彌補因封城禁足而錯過的生活體驗和商品，加上禁足解封後容易找到較佳的工作，大家疫後較以前捨得花錢消費。但疫情開始至今已過了5年，大家疫情時無地方花而儲起來的錢逐潮「乾塘」，YOLO熱度逐潮消失，這對美國經濟或是壞消息。
美國有線新聞網絡(CNN)稱，在不久之前，很多美國人願意消費，買新電視機、提升浴室和廚房設備，還有添置健身單車，以及品嚐美酒。但到了今個夏天，浴室變舊了，也沒有開香檳。市場分析家指，新冠疫情展示了生命無常，儲錢準備日後退休可能會突然被打亂，例如一場全球疫情，這改變了大家思維，認為應活在當下。
美國經濟｜高收入美國人也到折扣店購物
但現在這群願意花錢的人返回現實，即使高收入的美國人也轉到有折扣的零售商店如沃爾瑪(Walmart)購買東西。另一連鎖零售店Target也大減價吸引顧客，而甜品咖啡店如星巴克(Starbucks)據悉銷售增長不如以前，一杯「星冰樂」已再不是必需開支。報道指，造成現時情況是因為通脹持續上升，以及消費者在疫情期間沒有花掉而儲下的錢也用完，就業市場也開始變得緊張，打工仔擔心飯碗不保。另一原因是美國人疫後無拘無束消費，但現在準備好再過緊縮開支的生活。
美國經濟｜消費者願意花錢撐起經濟
即使美國民眾願意花錢聽Taylor Swift演唱會、買機票去旅行，但他們會減少日常開支以抵消。新冠疫情後美國出現高通脹和高利率，但民眾消費拯救了美國經濟免於衰退，消費者開支佔了美國國內生產總值(GDP)約70%。因此消費放緩對經濟來說是壞消息，有可能觸發經濟學家早於2021年警告的經濟衰退。
美國4月零售及餐廳銷售額意外地持平，未如經濟學家預計增0.4%。早前公布的數據亦顯示，消費者開支今年首3個月較之前報道的疲弱。另外，4月就業機會的增長也遜預期，僅增加17.5萬個職位，較經濟學家預測的23.5萬為少。這些都是敲響經濟滑落的警號。