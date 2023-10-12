國際專題｜誰是哈馬斯？從1987年第一次巴勒斯坦起義說起

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)上周六成功突襲以色列震驚國際，該組織在1987年巴人首次起義時成立。巴人於1987年12月起義反抗以色列，當年一輛以色列貨車於加沙一個難民營撞向載有巴勒斯坦工人的汽車，造成4人死亡，之後巴人向以方擲石抗議和罷工。趁著巴人憤怒情緒，以埃及為基地的穆斯林兄弟會建立巴人武裝分子哈馬斯，以加沙為據地，立地摧毀以色列，並於遭以國佔領的巴勒斯坦地區恢復伊斯蘭管治，與領導巴勒斯坦解放組織、由阿拉法特帶領的世俗政黨「法塔赫」成敵對關係。
以巴衝突｜巴解「法塔赫」貪污 哈馬斯乘勢壯大
在1993年，以色列時任總理拉賓與阿拉法特簽署歷史性和約《奧斯陸協議》，以巴和平進程邁進一大步，巴勒斯坦自治政府成立，擁部分自主權，展望5年後立國，惜從未落實；以色列指控巴人違反安全協議，巴人則對以色列持續在巴人地區興建猶太人殖民區感憤怒。另方面，哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織發動炸彈襲擊破壞和平進程，導致以色列對巴人在加沙外的行動自由施加更多限制。哈馬斯其後把握巴人對法塔赫貪污和經濟不景的不滿，乘勢而起。
以巴衝突｜2000年巴人第二次起義
在2000年，以巴關係跌至新低點，巴人第二次起義爆發；持續一段時間，巴人向以色列發動自殺式襲擊和槍擊，以色列空襲巴人地區，設立禁區和宵禁。其中一個引爆衝突原因是被視巴人經濟獨立、與外界直接聯繫希望的加沙國際機場於1998年開幕，但美國於2001年發生911襲擊，恐怖分子騎劫飛機施襲，以色列認為沙國際機場構成安全威脅，摧毀其雷達和跑道。另外，加沙靠海，捕漁業是收入來源之一，以色列卻縮減其捕魚區，指這是為了阻止水路偷運武器。
以巴衝突｜哈馬斯2006年意外贏巴人國會選舉成另一轉捩點
2006年的巴人國會選舉是另一轉捩點，哈馬斯意外勝出，然後全面掌控加沙，推翻擁戴阿拉法特繼任人阿巴斯的力量，大多數國際社會切斷對哈馬斯控制地區的援助，因視該組織為恐怖組織。以色列亦禁止數萬巴勒斯坦工人進入以色列打工，這切斷了重要收入。以巴雙方的衝突自此亦無限輪迴，互相報復。