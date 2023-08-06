國際專題｜進軍越南10年 星巴克不敵越南咖啡 原因何在？

越南人酷愛咖啡，長久以來有獨特的路邊咖啡文化，苦澀濃郁的滴漏咖啡已成為國家的標記。國民平均每年喝掉20萬噸咖啡，平均每人喝2公斤，去年咖啡市場銷售額便高達12億美元(約93.6億港元)，而越南也是全球第二大咖啡出口國。國際知名咖啡連鎖店「星巴克」10年前進軍越南，可是至今發展卻未如預期，英國廣播公司(BBC)上周六專題報道，「越南人喜歡喝咖啡，卻不太愛光顧星巴克」，原因為何？ 26歲的Tu Anh Le與友人打扮漂亮，在胡志明市一間星巴克自拍打卡，她說，這裡就像五星級酒店般豪華，照片放上IG會有很多點讚，留言會說她「時尚」。但她不喜歡喝星巴克的咖啡，「它令我的牙齒變黃」。 星巴克2013年在胡志明市開第一間門市，至今已滿10年。據國際市場研究公司Euromonitor International調查，2022年越南12億美元銷售額的咖啡市場，星巴克僅佔2%，業務亦沒快速擴展，全國開設92間分店，相當於每百萬人、只有不到一間。相比之下，同是東南亞國家的泰國每百萬人有7間，印尼有2間。

分析師：未能迎合本地人口味 Euromonitor International分析師Nathanael Lim指出：「(越南)消費者偏好當地咖啡口味，因此星巴克在當地的影響力有限。」星巴克回應BBC指，公司致力於在越南的長遠投資，但卻未說明在當地是否獲得盈利。 居於峴港的遊戲繪畫師Trang Do每日至少喝3杯咖啡，但甚少光顧星巴克，只在它新店開張時去過一次，評語是餐單選擇不多，意大利泡沫咖啡「淡而無味，沒有很濃郁的咖啡味」。她認為，傳統的越南咖啡才是「完勝」，它以滴漏方式沖泡，可擠出更多烘焙咖啡精華，「味道濃烈些、更芳香」，「這才是最好的」。 咖啡文化起源於殖民時代 19世紀，法國殖民者率先將Arabica品種咖啡豆引進越南，但由於當地又熱又潮濕，加上土壤問題，咖啡樹無法適應。法國人後來再引進較易種植的Robusta品種，才讓咖啡在當地流行起來。Robusta咖啡因含量高、味道苦澀濃烈，至今已成越南咖啡的特色。 越南人每年喝掉的20萬噸咖啡，當中Robusta佔97%，但星巴克用的卻是100%Arabica咖啡豆。這解釋了為何酷愛咖啡的本地人即使會光顧星巴克，卻不太喜歡喝其咖啡。擔任營銷人員的Tri Dang說，他很少喝星巴克咖啡，因為「味道較淡，不夠苦，不合我的咖啡口味」。但他會帶客戶去星巴克，尤其是年長的客戶，享受那裡洋溢的「青春」氣息。