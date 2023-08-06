國際專題｜進軍越南10年 星巴克不敵越南咖啡 原因何在？

越南人酷愛咖啡，長久以來有獨特的路邊咖啡文化，苦澀濃郁的滴漏咖啡已成為國家的標記。國民平均每年喝掉20萬噸咖啡，平均每人喝2公斤，去年咖啡市場銷售額便高達12億美元(約93.6億港元)，而越南也是全球第二大咖啡出口國。國際知名咖啡連鎖店「星巴克」10年前進軍越南，可是至今發展卻未如預期，英國廣播公司(BBC)上周六專題報道，「越南人喜歡喝咖啡，卻不太愛光顧星巴克」，原因為何？
26歲的Tu Anh Le與友人打扮漂亮，在胡志明市一間星巴克自拍打卡，她說，這裡就像五星級酒店般豪華，照片放上IG會有很多點讚，留言會說她「時尚」。但她不喜歡喝星巴克的咖啡，「它令我的牙齒變黃」。
星巴克2013年在胡志明市開第一間門市，至今已滿10年。據國際市場研究公司Euromonitor International調查，2022年越南12億美元銷售額的咖啡市場，星巴克僅佔2%，業務亦沒快速擴展，全國開設92間分店，相當於每百萬人、只有不到一間。相比之下，同是東南亞國家的泰國每百萬人有7間，印尼有2間。
分析師：未能迎合本地人口味
Euromonitor International分析師Nathanael Lim指出：「(越南)消費者偏好當地咖啡口味，因此星巴克在當地的影響力有限。」星巴克回應BBC指，公司致力於在越南的長遠投資，但卻未說明在當地是否獲得盈利。
居於峴港的遊戲繪畫師Trang Do每日至少喝3杯咖啡，但甚少光顧星巴克，只在它新店開張時去過一次，評語是餐單選擇不多，意大利泡沫咖啡「淡而無味，沒有很濃郁的咖啡味」。她認為，傳統的越南咖啡才是「完勝」，它以滴漏方式沖泡，可擠出更多烘焙咖啡精華，「味道濃烈些、更芳香」，「這才是最好的」。
咖啡文化起源於殖民時代
19世紀，法國殖民者率先將Arabica品種咖啡豆引進越南，但由於當地又熱又潮濕，加上土壤問題，咖啡樹無法適應。法國人後來再引進較易種植的Robusta品種，才讓咖啡在當地流行起來。Robusta咖啡因含量高、味道苦澀濃烈，至今已成越南咖啡的特色。
越南人每年喝掉的20萬噸咖啡，當中Robusta佔97%，但星巴克用的卻是100%Arabica咖啡豆。這解釋了為何酷愛咖啡的本地人即使會光顧星巴克，卻不太喜歡喝其咖啡。擔任營銷人員的Tri Dang說，他很少喝星巴克咖啡，因為「味道較淡，不夠苦，不合我的咖啡口味」。但他會帶客戶去星巴克，尤其是年長的客戶，享受那裡洋溢的「青春」氣息。
價錢「離地」 民眾卻步
除了不合口味，價格是越南人卻步的另一主因。一般越南人的平均月薪約為345美元(約2,700港元)，一杯星巴克中杯售價約9萬越南盾(約30港元)，讓許多民眾大嘆負擔不來。越南地道的咖啡室成行成市，一條繁盛的街道就至少有10間。小販也會推著手推車上街擺檔賣咖啡，民眾坐在簡單的膠桌旁喝便宜的咖啡。
Tri Dang說：「對我來說，星巴克咖啡不怎樣特別，它太花巧，我又不太喜歡其味道。我可以在越南其他咖啡店以一半的價錢享受一杯高品質的咖啡。」但他愛收藏星巴克周邊產品，至今有超過40個星巴克品牌杯子。
本地咖啡店創新口味吸客
近年越南本地咖啡店不斷推陳出新，有些品牌將河內於1940年代興起的蛋咖啡加入新元素，將Robusta咖啡與蛋黃、乳酪和水果混合調製出新口味來吸引顧客。以熱門連鎖咖啡店Cong Coffee為例，「椰子咖啡」就以咖啡配搭椰子奶油、煉奶和冰塊，推出後已成為店內No.1人氣產品。
家住大叻的平面設計師Tram Nguyen表示，她只去過一次星巴克，因為想一試「奢侈」的咖啡，但最終覺得花的錢「不值得」，從此沒再光顧。她熱愛咖啡的程度是，幾乎每天都會去找新的咖啡店「嘗鮮」，認為咖啡是非常獨特的飲料，當說到越南，就提到咖啡，不禁直呼咖啡是越南人的「民族驕傲」。