國際專題｜部分年輕選民或轉撐共和黨 「幸福感」將重塑美國政治

美國政治兩極化人所共知，自從上世紀六十年代約翰甘迺迪(John F. Kennedy)當選總統以來，美國年輕選民通常都支持民主黨候選人，年長選民則通常傾向共和黨。但這形勢一直在變，到了今年大選，年輕及年長這兩個群體中的不少人，都已打破此傳統政治立場，其生活愉快程度，或所謂的「幸福感」(happiness)，將塑造美國政治格局。 美國有一句古老政治格言，指年輕人的理想主義(youthful idealism)隨著年齡增長，會轉變為保守的實用主義(conservative pragmatism)。但據報目前的民調顯示，這格言或已經不再準確，「幸福感」被指是箇中關鍵。

不幸福選民傾向反建制 有專門研究溝通及人際關係的學者，在美國全國範圍調查和分析公眾意見和政治趨勢，發現美國跟全球情況正在接軌。他們發現，幸福(或快樂)的人更喜歡保持現狀，因此傾向在選舉中投票給現任候選人；不那麼幸福的選民，則更容易接受反建制候選人，並認為政府是他們不滿的來源。 這或有助解釋為何民主黨在年輕人中的支持度逐漸減弱。美國年輕人群體仍是民主黨主要支持者，民調顯示副總統賀錦麗在30歲以下選民中佔優勢，支持度達50%；共和黨對手特朗普則有34%年輕人支持。美國18至35歲的選民主要偏好民主黨在墮胎和LGBTQ+(性小眾)權利等議題上的觀點。儘管如此，年輕人在今屆大選較以往更有可能投票給共和黨，有民調顯示當中以年輕男性選民為甚。

55%年輕美國人不滿意生活 美國年輕人的生活滿意度和幸福水平下降，或有助解釋其政治取向變化。一項在今年3月所做的調查發現，18至34歲受訪者中，有55%對生活感到不滿，雖較整個受訪人口中的65%稍低，但已算偏高。在這年齡層的受訪者中，有49%於上屆投票給民主黨、42%投給共和黨；而被問及今屆投票意向時，竟有54%稱會投共和黨、僅37%稱會投給民主黨(不過調查進行時拜登尚未退選)。 過去一直以來的普遍信念，是成年初期是人生中最幸福的時期之一。「幸福感」傳統上被視為一條「U形」曲線，最年輕和最年長的選民幸福感通常最高，全球研究顯示，剛踏入成年的年輕人通常無憂無慮、享受新獲得的獨立性和機會。「U形」曲線末端則是長者，他們終於擺脫工作、家庭和伴侶關係等壓力，開始享受退休生活。

30歲以下美國人幸福感大減 現今年輕美國人較過去的更不快樂。根據2024年《世界幸福報告》(World Happiness Report)，在全球範圍內雖可見年輕人幸福度下降趨勢，但美國年輕人的幸福感跌幅特別大。由於30歲以下美國人的幸福感大幅下降，導致美國人幸福感排名首度跌出前二十。此外，在2007年至2021年間，美國年輕人的自殺率增加了逾60%。 專家把當今美國年輕人不快樂，歸因於眾多因素，包括被疫情擾亂的童年、校園槍擊案激增以及生活成本上漲等。年輕人還受政治兩極化、對傳媒的不信任，以及俄烏戰爭和以巴衝突帶來的壓力影響。社交媒體及平台的普及，亦被指加劇年輕人的焦慮，鼓勵他們以不健康方式與他人比較，同時接觸到大量負面新聞，令他們覺得現實世界較眼見的更糟。

不幸福年輕選民 轉為追求經濟增長 這些打擊幸福感的擔憂，可能正重塑美國人的政治偏好。據報部分不幸福的年輕選民，愈來愈受承諾經濟穩定和增長的候選人吸引；部分不滿政治制度的，則尋求激烈轉變。 年長選民方面，據報美國長者幸福感近年有所提升，在此背景下，最新民調顯示長期以來是共和黨基本盤的年長選民，在今屆大選有向民主黨傾斜趨勢。截至本月，賀錦麗在年長選民中領先，有51%至55%的人支持她，而非特朗普。 幸福的長者 憂特朗普翻天覆地 這些「幸福的長者」似乎擔心若特朗普再上台，社會又會有翻天覆地變化，比如進一步削減墮胎權。2022年，最高法院保守派大法官推翻半世紀前「羅訴韋德案」(Roe v Wade)的墮胎合法化裁決，導致各地墮胎禁令湧現，民主黨聲言一旦特朗普再上台，將會簽署全國禁止墮胎令；特朗普反駁說法不實，指會交由各州自行決定是否容許墮胎。「羅訴韋德案」被視為美國年長一代人的重要里程碑和成就。年長美國人還關注保留社會保障福利，這是民主黨的優先事項，特朗普對此則搖擺不定；長者關心的還有維持較低的處方藥費用。這兩個議題幫助保持年長美國人的幸福和健康，但對年輕人來說無關重要。