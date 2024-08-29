國際專題｜香腸銷售升反映美國經濟差 市民勒緊褲頭轉買平貨

美國總統大選11月投票，經濟議題勢必成拉票武器，達拉斯聯邦儲備銀行一項調查對替民主黨出戰的副總統賀錦麗來說，可能是壞消息。有香腸製造商稱，晚餐香腸(dinner sausage)類別銷售呈「溫和增長」，反映在通脹削弱購買力下，消費者選擇較便宜產品減省開支，發出美國經濟轉差訊號。

達拉斯聯儲銀行周一公布德州製造業前景調查，其中一名香腸製造商回覆稱，「因經濟疲弱，我們看見晚餐香腸類別有溫和增長。此類別呈增長通常是經濟疲弱時，因香腸是其他高價蛋白質食品的替代品，可以減省消費者食物開支。」另有部分大型連鎖餐廳也指出，消費者正開始減少開銷，尤其是較低收入的一群，錢可以使長久些。