國際專題｜香腸銷售升反映美國經濟差 市民勒緊褲頭轉買平貨

美國總統大選11月投票，經濟議題勢必成拉票武器，達拉斯聯邦儲備銀行一項調查對替民主黨出戰的副總統賀錦麗來說，可能是壞消息。有香腸製造商稱，晚餐香腸(dinner sausage)類別銷售呈「溫和增長」，反映在通脹削弱購買力下，消費者選擇較便宜產品減省開支，發出美國經濟轉差訊號。
達拉斯聯儲銀行周一公布德州製造業前景調查，其中一名香腸製造商回覆稱，「因經濟疲弱，我們看見晚餐香腸類別有溫和增長。此類別呈增長通常是經濟疲弱時，因香腸是其他高價蛋白質食品的替代品，可以減省消費者食物開支。」另有部分大型連鎖餐廳也指出，消費者正開始減少開銷，尤其是較低收入的一群，錢可以使長久些。
國際專題｜食物商：為衰退作準備
消費者轉買香腸是行動派專家所稱的「降低消費」。對錢無所謂的人會揀選較貴的蛋白質食物，例如牛扒和雞；著緊價錢的會買香腸或其他較便宜的替代品。
在上述調查中，其他食物生產商也關注行業的經濟健康。一名農產品商形容整個行業都受到「傷害」，指天氣和成本增加是因素之一。另一生產商更直白地說，「正為衰退作準備」，似乎大家都相當悲觀。有機器製造商稱，距11月大選還有一段時間，大家正在觀望結果，生意停滯不前。