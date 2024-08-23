國際專題｜《黑神話︰悟空》全球火紅 中國首款3A遊戲影響深遠

中國在全球的影響力愈來愈大，但過去最少有一塊拼圖一直缺失，如今不少人終於圓夢。近日遊戲界話題「AAA大作」《黑神話︰悟空》(Black Myth: Wukong)推出，不單吸引華人社區玩家，熱潮更席捲全球，被大讚為「國產之光」，就連日前外交部記者會亦有記者問及此事，足見《黑神話︰悟空》已非純粹「打機」那麼簡單。

國產3A遊戲 打破市場局限 中國是全球最大遊戲市場，2023年的銷售收入逾3,000億元人民幣，但主要份額是手機遊戲，體驗到一款畫面精美、製作頂尖的國產3A遊戲，逐漸成為中國玩家的夙願。《黑神話：悟空》由內地開發工作室「遊戲科學」從2017年起開發，是少數以PC和家用主機為主要平台的中國大型遊戲，最終花近7年時間完成，耗資據報近3億元人民幣。遊戲科學創始人馮驥曾在騰訊工作，自立門戶後，「遊戲科學」於2021年獲騰訊投資約5%股權；而《黑神話：悟空》在內地由騰訊旗下「WeGame」發行。該遊戲被視為「AAA遊戲」，AAA意指高成本、開發周期長，以及高質量的作品。3A遊戲市場過去主要被日本、美國及法國等遊戲公司佔據。4年前《黑神話：悟空》嶄露頭角，首段實機片段公開後即在網上形成「刷屏之勢」，引起全球玩家關注。

首發在線遊玩人數 破國際紀錄 遊戲周二面世，獲大讚3D畫面華麗震撼。玩家可操控孫悟空踏上西遊征途、過關斬將，解開昔日取西經傳說的真相。遊戲首日在線遊玩人數最高達144萬人，超越由《Cyberpunk》及《Elden Ring》所創單機遊戲首發在線遊玩人數紀錄；目前在遊戲平台Steam內取得「壓倒性好評」，在本月22日累計有逾22.2萬則評價，並於24小時內有逾230萬人上線遊玩；此外，在Steam上26個地區，該遊戲銷量也名列首位，可見它吸引大量其他地區玩家。相關熱搜霸佔微博等多個社交平台，內地著名足球評述員韓喬生稱，聽說《黑神話：悟空》在網上洗版的意義，跟中國國足踢進世界盃差不多。

遊戲概念股一度急漲 與《黑神話：悟空》相關概念股亦「爆炒」，A股遊戲板塊一度應聲彈高，部分相關概念股更「漲停板」，其中國旅聯合、浙版傳媒、新迅達及華誼兄弟等均曾急升。周邊商品如瑞幸咖啡聯名的「黑神話騰雲美式」，上架半日即斷貨，並令店方系統「差點崩潰」；滴滴及聯想等公司亦與遊戲聯乘推廣。 成為美猴王、拿起金光閃閃的如意棒降妖除魔，是不少《西遊記》讀者兒時幻想，如今終靠打機成真。山西玩家徐智說「我在法國當過『刺客』，在北歐當過『戰神』，在日本當過『武士』，但內心裡一直期望在一款充滿中國元素的遊戲中成為英雄，創造自己的故事」。有人說過去「曾想過為何沒有亞洲人做出一款中國神話的遊戲，仙佛鬥法一定很震撼」，如今終「夢想成真」；有人則稱「能玩到自己文化作為本位的遊戲真的很感動」。

36個取景地 山西佔27個

旅遊熱度急增 為打造這款沉浸感十足的「世界水準」遊戲，研發公司「遊戲科學」的團隊花了數年時間，在中國各地的歷史景區取景，透過實景掃描技術，把古建築、雕塑等模型上傳到遊戲中，再成熟運用了西方遊戲工業技術及其他處理，製作出真假難辨的畫面以及動作流暢的角色。據報遊戲的36個取景地裡，山西省獨佔27個，包括小西天、玉皇廟、鐵佛寺等文化古跡。遊戲美術總監楊奇表示，「我們能做的就是盡可能真實地還原這些瑰寶。」他們曾嘗試自行創作建築物及雕塑等，但最終發現現存文物本身就足夠吸引人。遊戲主要取景地山西搜索熱度翻倍，旅遊平台同程數據顯示，截至20日下午4時，山西搜索熱度較前日同一時段漲17%，其中朔州熱度漲91%、晉城熱度漲63%；其他取景地還有四川安岳茗山寺、重慶大足石刻、杭州靈隱寺以及麗水時思寺等。北京、重慶、安徽等多地文旅部門紛紛宣傳，向遊客喊話「快跟悟空來旅遊」。此外，網上也有人介紹遊戲取景地的歷史、深度解析《西遊記》的角色故事，亦有人用各種樂器演奏遊戲主題曲。

在去年德國科隆遊戲展上，《黑神話：悟空》展示了一段陝北說書，現場掌聲四起，有外國玩家讚嘆遊戲與非遺文化完美融合，激發他們對中國文化的興趣。遊戲推出後一如所料火熱，成為向海外輸出中國文化的良機。內地對外經濟貿易大學中國語言文學院講師韓瀟表示，把中華傳統文化與備受年輕人青睞的遊戲、動漫等結合，能加深其對中國文化的熱愛，「作為文化、教育領域工作者，我們也在研究如何通過新載體，讓傳統瑰寶更好地與年輕人的興趣點結合」。

外交部︰反映中國文化的吸引力 在日前外交部的例行記者會上，有路透社記者亦關注《黑神話：悟空》，向外交部發言人毛寧提問，「《黑神話：悟空》自周二亮相以來席捲遊戲界，其中國文化特色給玩家留下深刻印象。外交部是否認為該遊戲是中國的『大使』？中國外交能如何從中獲益？」毛寧表示雖然她不瞭解電子遊戲，但感謝記者讓她關注到這款遊戲，她稱「從名字看，這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，我想這反映了中國文化的吸引力」。也有外媒分析，《黑神話：悟空》取得成功，可望令中國當局對遊戲行業多年來的監管審查鬆綁，讓業界製作出更多精品遊戲。