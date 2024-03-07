國際專題｜FB「技術問題」全球死機兩小時 3黑客組織聲稱聯手網攻

社交網王國Meta旗下Facebook(FB)、Instagram(IG)和Threads於本港時間前晚突然全球故障，用戶帳號遭強制登出、無法登入，不少用戶大吃一驚，逾兩小時後才恢復服務。事件令Meta大為尷尬，被迫在競爭對手X(前稱Twitter)發文交代，並致歉稱事涉「技術問題」(technical issue)。有黑客組織聲稱，事件是他們與另外兩個團體發動網絡攻擊所致。 今次全球「大死機」發生在本港時間周二晚上11時許，FB不少用戶發現帳戶被強制自動登出，想重新登入時被指「密碼錯誤」，IG和Threads則出現空白畫面。

內部亦死機 員工以為自己被炒 追蹤各大網站死機情況的「Downdetector」網站顯示，受影響用戶遍及美國、歐洲匈牙利及挪威等，亦包括本港、菲律賓及越南在內的亞洲等地，以至中美洲，甚至是非洲摩洛哥的用戶，似乎影響「全人類」。有用戶稱大吃一驚，以為是自己的帳號被黑客入侵，有外國用戶說︰「感謝上帝！我還以為只有我這樣。」有人笑言「我們可否(向FB)發動集體訴訟」。路透社稱連Meta員工亦「嚇親」，指有人在匿名通訊程式Blind討論事件，稱無法登入內部工作系統，懷疑自己已遭解僱。Downdetector指有逾55萬FB用戶向該網報告故障，IG有9.2萬用戶報告，Threads亦有約1,000用戶報告。

馬斯克

Meta在「X」交代故障 馬斯克嘲諷 相關平台服務於周三凌晨約1時陸續恢復正常。Meta發言人斯通(Andy Stone)在X發文，承認服務出現問題，其後表示已解決，並向受影響用戶致歉。X老闆馬斯克隨即發文嘲諷，「如果你能看到這篇貼文，代表我們的伺服器正在運作。」他又立即做圖，展示代表X的企鵝戴上墨鏡，如教官般得意洋洋，代表FB、IG 及Threads的企鵝們則對X敬禮。