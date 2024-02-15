國際專題｜The Body Shop之死 失去靈魂跑輸對手Lush

The Body Shop日前宣傳進入破產管理程序。(路透社)

The Body Shop是英國家傳戶曉品牌，曾被視為「神話」，由布萊頓(Brighton)一間地方小店發展成國際品牌。售買個人護理用品的The Body Shop數度易主，德國私募股權公司Aurelius Group於去年11收購時，曾揚言要令The Body Shop重拾昔日光彩，可惜3個月後卻宣布進入破產管理程序。消息令人驚訝，Aurelius指，去年聖誕節日的銷售下滑，加上The Body Shop的財政非初想那般穩健。The Body Shop是推動公平貿易、不用動物測試產品的先驅，但在天然和潔膚護膚的領域與Lush等競爭對手相比卻停滯不前。究竟哪裡出錯，有分析認為是該公司失去靈魂——創辦人Anita Roddick。

The Body Shop｜1976年於布萊頓成立 易手買給歐萊雅 零售業顧問Mary Portas向英國廣播公司(BBC)稱，The Body Shop演變成今日局面主要是賣了給法國化妝品巨頭歐萊雅(L'Oreal)，「歐萊雅知道怎樣推廣品牌，但卻不懂經營零售店舖，The Body Shop失去了靈魂」。她認為那靈魂是Anita Roddick。Anita Roddick海外旅行時受啟發，對「可可油」等天然成份產生興趣，繼而在1976年於家鄉布萊頓開設小店，與此同時也不經意地成為顧客自攜器皿購物店舖的開拓者。她曾說，「我們循環再用所有東西，不單是環保，也因為我們無足夠瓶子。到了1984年，The Body Shop闖出名堂於倫敦交易所上市，從4,000鎊(約3.9萬港元)起家的店舖，成為估值8,000萬英鎊(約7.8億港元)的公司。零售業顧問Mary Portas稱，Anita Roddick起初開店基於好心，想推動和影響全世界，希望顧客也同樣欣賞天然產品。

The Body Shop｜數度易手其他牌品起冒起 不過，當Anita Roddick和丈夫Gordon在2006年將公司售給歐萊雅卻似乎與The Body Shop的理念背道而馳。夫婦兩人從這宗買賣獲利約1.3億英鎊(約12.76億港元)，Anita Roddick承諾會將那筆錢捐贈出去，她翌年離世，終年65歲。在11年後，歐萊雅將The Body Shop轉售給巴西化妝品集團Natura，去年11月再易手到Aurelius。正當The Body Shop不斷轉手時，其他天然護膚品牌冒起。零售專家Diane Wehrle說，對後生一輩來說，孩童時代The Body Shop是一個品牌，但他們長大後「那是母親用的牌子」。她指出，在過去20年，大量商家進入可持續和天然產品的商業領域，那曾是The Body Shop的「獨市」，「The Body Shop無從其概念演進，但所有競爭對手卻從後趕上，不但在可持續方面取得優勢，有些甚至打造出色的品牌。The Body Shop其實不是退化，而是無前進」。