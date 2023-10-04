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國際
2023-10-04 19:18:22

國際專題｜TikTok網店火紅搶小商戶生意 印尼推新例封殺TikTok Shop

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印尼TikTok｜印尼售賣衣服的丹那阿邦市場，有商戶透過TikTok直播推銷產品。(美聯社)

印尼近年愈來愈多零售商在短片分享平台TikTok直播售賣商品，當地實體商店和網購平台生意大受打擊。印尼政府上周四宣布推出新例，禁止社交網平台售賣商品，以保護小商戶面對電子商貿的競爭，矛頭直指TikTok的電子商貿平台TikTok Shop。當局給予TikTok一星期限期，剝離網購服務，只能以社交網經營，否則禁止TikTok繼續在印尼營運。為了遵從印尼新例，TikTok宣布由印尼時間周三下午5時起，停止TikTok Shop的電子商貿銷售。

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TikTok｜指TikTok超低價競爭  便宜進口商品「搶爛市」

TikTok在2021年於印尼率先推行電子商貿服務，印尼亦成為TikTok Shop的最大市場。印尼貿易部長哈桑(Zulkifli Hasan)宣布新例時說，「現在電子商貿不可成為社交網，兩者要分開。」他周三再度強調新例是要確保「公平」商業競爭，也保護社交網用戶的個人資料。當局指，社交網平台以超低價的掠奪定價出售商品，加上便宜的外國進口貨，威脅印尼的中小企。根據新例的條文，電子商貿平台從外國入口部分商品，須設最低定價100美元(約780港元)。

TikTok｜印尼小商戶生意跌五成  無人願逛街

首都雅加達中部丹那阿邦市場(Tanah Abang)，主要售紡織品衣服，是東南亞最大零售市場。印尼當局指，因不敵網上平台以較低價出售進口商品，該市場內的商家盈利跌超過50%。在丹那阿邦市場實體店售賣伊斯蘭教服飾已有9年的Sukmamalingga向英國廣播公司(BBC)稱，網上零售平台對店舖生意影響巨大，「印尼各地區顧客不再到店舖購物，即使我常常發送新進貨品的照片給他們」。印尼政府數據顯示，印尼有超過6,400萬中小商戶，佔了印尼經濟三分二，而當地網上零售近年急速增長，根據印尼央行估計，電子商貿銷售額在2018年至明年將增加超過6倍，達440億美元(約3,432億港元)。

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印尼TikTok｜TikTok率先在印尼推電子商貿服務，非常成功，但影響當地小商戶。(路透社)

TikTok｜TikTok佔印尼電子商易5%

TikTok在印尼相當流行，每月瀏覽人數超過3.25億，每月活躍用戶亦達1.25億，與歐洲看齊，只是稍為低於美國的逾1.5億，而TikTok的印尼用戶包括600萬商業用戶和數百萬創作者，他們透過TikTok Shop推銷產品賺錢。在6月，TikTok行政總裁周受資到訪過印尼，並承諾在未來3至5年對印尼投資數十億美元。市場研究公司BMI稱，TikTok是唯一受印尼有關新條例影響的公司，當地數碼市場增長似乎並不受損害。顧問公司Momentum Works數據顯示，印尼去年電子商貿交易額近520億美元，TikTok佔5%。在TikTok售賣衣服的Fahmi Ridho稱，新冠疫情令生意大受影響，TikTok助他們彌補損失，「不一定要在實體店售賣商品，可以在網上或其他渠道……」在批發市場賣衫的Edri贊成立例監管，應限制網上發售物品的種類。

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