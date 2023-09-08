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國際
2023-09-08 04:31:44
日報

國際專題｜Wegovy減肥針受追捧 藥廠市值一度超越LVMH

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Wegovy 減肥針

Wegovy在名人效應下大受關注。(路透社)

Wegovy這個字近日成為全球熱話，它被譽為「減肥神藥」，須醫生處方，曾在各地一藥難求，Tesla老闆馬斯克(Elon Musk)試過也說有用。近日生產Wegovy的丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)一度超越奢侈品牌LV母公司LVMH，成為歐洲市值最高公司，市值達4,280億美元(約3.3萬億港元)。

主要成分跟同廠Ozempic一樣

Wegovy是一種針藥，成分是司美格魯肽(semaglutide)。司美格魯肽是一款新型的「GLP-1類似物」(GLP-1 analogue、胰高血糖素樣肽-1)，可增強胰島素分泌、有效抑制胰高糖素分泌，有降低血糖作用，諾和諾德同廠品牌胰妥讚(Ozempic)，成分一樣是司美格魯肽，但劑量較低。目前不少國家已批准Wegovy用於癡肥，Ozempic則用於二型糖尿病患者。Wegovy的全劑量為2.4毫克，而Ozempic最大劑量則為2毫克。

美售價貴歐洲多倍

美媒關注Wegovy在歐美兩地售價差距巨大。據報Wegovy在美一個月份量約1,350美元(約1萬港元)，但在德國及英國等歐洲國家，Wegovy售價平得多，在英國藥房購買一個月劑量約199至295鎊(約1,944至2,881港元)，德國則售約300歐元(約2,514港元)。藥廠指藥物在各地定價的常見考量，包括當地的需求、藥物在當地與其他可用治療方法的比較、所涉國家的發展水平以及支付系統等因素。另有專家指藥廠會因政府「壓價」而就範。

Wegovy減肥原理

多年來，GLP-1類似物一直用於協助二型糖尿病患者控制血糖，部分使用者會有體重減輕情況。GLP-1類似物忽然大受關注的原因是開始用於減肥，而不涉及二型糖尿病患者。GLP-1類似物起初只以較低劑量使用，每天需注射兩次，配方改良後變成每周注射一次。Wegovy亦是每周注射一支，原理是透過模仿一種由腸道釋放的荷爾蒙，刺激胰島素分泌，騙過身體「已經吃飽了」，並延長食物在胃部逗留時間，增加飽腹感，令人不再「為食」，有研究顯示可於68周減重15至20%。

EMA查GLP-1類似物或致自殘

Wegovy跟任何藥物一樣也有副作用，包括作嘔、肚瀉及便秘等，亦可能導致肌肉量減少以及脫髮等。早前亦有報道指，GLP-1類似物可能會引發自殺或自殘想法，歐洲藥品管理局(EMA)正在調查。冰島藥品管理局在收到有人使用GLP-1類似物藥物後出現自殺念頭和自殘行為的報告後，觸發此次調查，據報EMA正分析約150宗個案。

馬斯克宣稱靠Wegovy成功減磅

馬斯克2022年10月曾稱，有粉絲指他看來神采飛揚，問他有否健身及健康飲食，他透露減肥秘訣其實是間中斷食以及使用Wegovy。但有專家認為Wegovy只宜作輔助，不能替代健康飲食及良好運動和睡眠習慣，停藥後體重可能反彈。澳洲醫學會主席Steve Robson強調，「減肥沒有靈丹妙藥……藥物治療有一定作用，但要經專人諮詢、監察及改變行為結合起來有更有效。」

在馬斯克等名人及網紅效應下，Wegovy一度在全球缺貨。令Wegovy更矚目的是，諾和諾德上月發表報告指，Wegovy可將心臟病發作、中風和心血管死亡的總體風險降低20%。消息一出，旋即令諾和諾德在美股價一度升近兩成，一眾「減肥藥概念股」亦被炒上。

Wegovy 減肥針

Wegovy本周在英國推出。圖為當地藥房。(路透社)

在英推出受關注 港未註冊

隨著Wegovy本周開始在英國推出，公立醫院系統國民保健系統(NHS)亦採購，刺激諾和諾德在歐股價上升，令其市值一度超越LVMH。諾和諾德在周一收市後，市值達約4,280億美元，LVMH則為約4,190億美元(約3.26萬億港元)。

Wegovy在英國推出備受關注，因該國是癡肥率最高的歐洲國家，預計英國會成為Wegovy在全球的第五大市場。英國首相辛偉誠表示，癡肥問題對NHS構成沉重壓力，期望Wegovy可改變狀況。截至2023年9月，Wegovy尚未在香港註冊，而Ozempic則有註冊。

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