國際專題｜Wegovy「減肥神藥」竟令公司市值超越LV 馬斯克試過都話有用？香港有無？

Wegovy這個字近日成為全球熱話，它被譽為「減肥神藥」，須醫生處方，在各地一藥難求，連Tesla老闆馬斯克(Elon Musk)試過都話有用。近日生產Wegovy的丹麥藥廠Novo Nordisk在該藥帶契下，一度超越奢侈品牌LV母公司LVMH，成為歐洲市值最高公司，市值達4,280億美元。 Wegovy減肥神藥｜Wegovy成分跟同廠Ozempic一樣 有何不同？ Wegovy原本是為治療糖尿病而開發，期間發現減肥效果優秀，轉型為「減肥神藥」。Wegovy是一種針藥，成分是司美格魯肽(semaglutide)。司美格魯肽是一款新型的「GLP-1類似物」(GLP-1 analogue、胰高血糖素樣肽-1)，可增強胰島素分泌、有效抑制胰高糖素分泌，有降低血糖作用，Novo Nordisk同廠品牌胰妥讚(Ozempic)，成分一樣是司美格魯肽，但劑量較低。目前不少國家已批准Wegovy用於癡肥，Ozempic則用於2型糖尿病患者。Wegovy的全劑量為2.4毫克用於減肥，而Ozempic最大劑量則為2毫克。

Wegovy減肥神藥｜Wegovy減肥原理及副作用？會增自殺風險？ 多年來，GLP-1類似物一直用於協助2型糖尿病患者控制血糖，部分使用者會有體重減輕情況。GLP-1類似物大受關注原因是開始用於減肥，而不涉及2型糖尿病患者。GLP-1類似物起初只以較低劑量使用，每天需注射兩次，配方改良後變成每周注射一次。Wegovy亦是每周注射一支，其原理是透過模仿一種由腸道釋放的荷爾蒙，刺激胰島素分泌，騙過身體「已經吃飽了」，並延長食物在胃部逗留時間，增加飽腹感，令人不再「為食」。研究顯示可於68周減重15至20%。Wegovy也有副作用，包括作嘔、肚瀉及便秘等，亦可能導致肌肉量減少以及脫髮等。早前亦有報道指，GLP-1類似物可能會導致自殺或自殘想法，歐洲藥品管理局(EMA)正在調查。冰島藥品管理局在收到有人使用GLP-1類似物藥身後出現自殺念頭和自殘行為的報告後，觸發此次審查，據報EMA正分析約150宗個案。

Wegovy減肥神藥｜馬斯克宣稱靠Wegovy成功減磅 馬斯克2022年10月曾稱，有粉絲指他看來神采飛揚，問他有否健身及健康飲食，而他透露其減肥秘訣其實是間中斷食以及使用Wegovy。但有專家認為，Wegovy只宜作輔助，不能替代健康飲食及保持良好的運動和睡眠習慣，停藥後體重有可能會反彈。澳洲醫學會主席Steve Robson強調，「減肥沒有靈丹妙藥……藥物治療須有一定作用，但要經專人諮詢、監察及改變行為結合起來有更有效。」 令Wegovy更受關注的是，Novo Nordisk上月發表報告指，Wegovy可將心臟病發作、中風和心血管死亡的總體風險降低20%，消息一出旋即令Novo Nordisk在美股價一度升近兩成，一眾「減肥藥概念股」亦被炒上。在馬斯克及其他名人效應下，Wegovy一度在全球缺貨。