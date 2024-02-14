國際戰略研究所年度報告：全球衝突預示未來10年更危險

英國軍事智庫「國際戰略研究所」(The International Institute for Strategic Studies，IISS)在周二(13日)發表的年度「軍事平衡」報告中警告，以色列與哈馬斯戰事、俄烏戰爭以及印度太平洋和非洲日益緊張的局勢，都預示著「這很可能是更加危險的10年」。
這份有關170多國的軍事與國防經濟年度評估報告指出，全球已進入「安全環境高度不穩定」狀態，「當前的軍事安全局勢預示著這很可能是更加危險的10年，特點是一些(政權)肆無忌憚地運用軍事力量謀求(主權)主張」。
報告警告：不安全時代
報告並指，「不安全時代」正在重塑全球國防工業格局，「在經歷數十年的投資不足後」，美歐增加生產導彈和彈藥。
俄羅斯入侵烏克蘭的戰事即將屆滿兩年，報告指，俄方在衝突中損失約3,000輛坦克和裝甲車，數量與戰事剛展開時相約。IISS行政總監吉蓋里奇(Bastian Giegerich)表示，俄羅斯在汰換折損的戰車上是以「質量換數量」，將只能再承受這種損失2至3年。
報告並指，至今烏克蘭能透過西方捐贈來抵銷軍備損失，並從中提高其武器品質。但吉蓋里奇也指出，「西方政府再度陷入必須決定是否向基輔提供足夠武器以造成決定性打擊，或僅是提供足夠武器讓烏克蘭不要戰敗」。
2022年全球軍事開支增長
此外，報告指出，在部分受到北約(NATO)因應俄羅斯侵略行動的推動下，2022年全球軍事開支增長了9%，達到創紀錄的2.2萬億美元。IISS國防經濟專家麥克格蒂(Fenella McGerty)說：「安全前景毫無疑問地惡化，我們看到各國正對此做出回應。」根據IISS數據，只有10個北約成員國達到將國內生產總值的2%用於國防開支的目標，有19國去年增加支出。
IISS陸戰專家、退役英國陸軍准將巴里(Ben Barry)另警告，與加薩衝突有關的動盪局勢可能蔓延，已影響到也門、紅海、黎巴嫩、伊拉克和敘利亞，「這些衝突都有局勢升溫的風險。戰爭打得愈久，擦槍走火的機率就愈大……導致報復」。
報告提到，伊朗向也門反政府組織「青年運動」(Houthi)供應導彈並向俄羅斯提供無人機，凸顯了伊朗在衝突區域日益重要的角色。