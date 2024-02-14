國際戰略研究所年度報告：全球衝突預示未來10年更危險

英國軍事智庫「國際戰略研究所」(The International Institute for Strategic Studies，IISS)在周二(13日)發表的年度「軍事平衡」報告中警告，以色列與哈馬斯戰事、俄烏戰爭以及印度太平洋和非洲日益緊張的局勢，都預示著「這很可能是更加危險的10年」。

這份有關170多國的軍事與國防經濟年度評估報告指出，全球已進入「安全環境高度不穩定」狀態，「當前的軍事安全局勢預示著這很可能是更加危險的10年，特點是一些(政權)肆無忌憚地運用軍事力量謀求(主權)主張」。

報告警告：不安全時代

報告並指，「不安全時代」正在重塑全球國防工業格局，「在經歷數十年的投資不足後」，美歐增加生產導彈和彈藥。