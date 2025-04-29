國際特赦：特朗普重返白宮 攻擊人權威脅加劇

國際特赦(Amnesty International)周一(28日)發表年度報告指，全球法律與人權體系正受到「多重攻擊」威脅，自美國總統特朗普再入主白宮後，威脅進一步加深。 國際特赦秘書長卡拉馬爾德(Agnes Callamard)表示：「前所未有的力量正追捕每個人應享有人權的理想，試圖摧毀在二次大戰及納粹大屠殺的血腥與悲痛中建立的國際體系。」 報告指，美國、俄羅斯與中國等一些世界大國「破壞」國際法的成果，瓦解消除貧困和歧視的努力。儘管這些「魯莽和懲罰性攻擊」持續多年，但特朗普卻是這種趨勢的「超級加速器」。

國際特赦：特朗普多次攻擊人權問責機構 特朗普政府凍結美國對國際的援助，並減少對多個聯合國組織的資金援助。卡拉馬爾德表示，特朗普自第二任期開始就「多次攻擊人權問責(組織)、國際法和聯合國」，並呼籲「齊心抵抗」。 國際特赦表示：「儘管國際司法機制在某些情況下已採取重要措施追究責任，但強勢政府卻一再阻撓採取有意義的行動來制止暴行。」 包括總理內塔尼亞胡在內的多名以色列領袖涉犯戰爭罪和違反人道罪，國際刑事法院對他們發出拘捕令，匈牙利等國家因拒絕執行而受到批評。



各地衝突毀掉數百人生活 此外，國際特赦指出，2024年，中東、蘇丹、烏克蘭和阿富汗的衝突與侵害行為「摧毀了」數百萬人的生活，婦女自由持續受到限制。其中，蘇丹因饑荒受苦，以及政府軍與叛軍之間的衝突。這場衝突引發目前「世上最大的居民無家可歸危機」，約1,200萬人流離失所，但「全球幾近漠不關心」。 國際特赦並指，2024年針對婦女的暴力和歧視「大幅增加」，包括在蘇丹、阿富汗等衝突地區。在塔利班統治下，阿富汗婦女的自由受到嚴厲的法律約束。

迫切需要規管人工智能 有關人工智能急速發展，報告最後強調，各國政府「迫切需要」採取更多措施規管人工智能(AI)技術以保障人權。此外，報告還警告，愈來愈多政府正濫用間諜軟件和其他監視工具對付不同意見者。

