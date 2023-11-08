國際發呆大賽日本站　大批民眾放空爭奪「發呆王」殊榮(有片)

由行為藝術家Woops Yang發起的「國際發呆大賽」於2014年在南韓登場，旨在希望參賽者能於緊湊的工作步調中適度放鬆，不要對「休息」感到恐懼。這場比賽近日終於首度於日本舉行。

綜合報道，「發呆大賽」這個比賽於2014年首次登場，其後曾於荷蘭、香港等地舉辦，迄今已有約2,000名參賽者。這次於東京的比賽在3日於東京虎之門之丘前廣場舉辦，共有64組、107人參加，他們目無表情地盯著某處，或躺臥、或屈膝、或盤坐，就是為了爭奪「發呆王」的殊榮。