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國際
2023-11-08 16:25:00

國際發呆大賽日本站　大批民眾放空爭奪「發呆王」殊榮(有片)

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國際發呆大賽日本站，大批民眾放空爭奪「發呆王」殊榮。(X)

國際發呆大賽日本站，大批民眾放空爭奪「發呆王」殊榮。(X)

由行為藝術家Woops Yang發起的「國際發呆大賽」於2014年在南韓登場，旨在希望參賽者能於緊湊的工作步調中適度放鬆，不要對「休息」感到恐懼。這場比賽近日終於首度於日本舉行。

合報道，「發呆大賽」這個比賽於2014首次登場，其後曾於荷蘭、香港等地舉辦，迄今已有約2,000參賽者。這次於東京的比賽在3日於東京虎之門之丘前廣場舉辦，共有64107人參加，他們目無表情地盯著某處，或躺臥、或屈膝、或盤坐，就是為了爭奪「發呆王」的殊榮。

參賽者目無表情地盯著某處，或躺臥、或屈膝、或盤坐，就是為了爭奪「發呆王」的殊榮。(X) 參賽者目無表情地盯著某處，或躺臥、或屈膝、或盤坐，就是為了爭奪「發呆王」的殊榮。(X) 參賽者目無表情地盯著某處，或躺臥、或屈膝、或盤坐，就是為了爭奪「發呆王」的殊榮。(X) 參賽者目無表情地盯著某處，或躺臥、或屈膝、或盤坐，就是為了爭奪「發呆王」的殊榮。(X) 最終，由舞蹈隊的3名女子獲得冠軍。(X)

參賽者：能被迫放空90分鐘真好

賽亦絕不兒戲，大會要求參賽者於90分鐘內不能恰眼瞓、聊天，也不能看手錶、玩手機、飲食等等，亦禁止唱歌跳舞、笑出聲音，大會還派出專業演員到參賽者面前搞笑，檢驗他們是否真的完全放空。評審亦會以「藝術分」來評價參賽者的服裝，最終，由舞蹈隊的3名女子獲得冠軍。

這個比賽聽起來相當無厘頭，但實際上，希望參賽者能於緊湊的工作步調中適度放鬆，一名無業男參賽者表示：「發呆已成我的日常，不知道持續多久」，也有一名參賽的護理師感嘆道：「連續工作了18天，能被迫放空90分鐘，真好」

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