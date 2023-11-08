國際發呆大賽日本站　大批民眾放空爭奪「發呆王」殊榮(有片)

由行為藝術家Woops Yang發起的「國際發呆大賽」於2014年在南韓登場，旨在希望參賽者能於緊湊的工作步調中適度放鬆，不要對「休息」感到恐懼。這場比賽近日終於首度於日本舉行。
綜合報道，「發呆大賽」這個比賽於2014年首次登場，其後曾於荷蘭、香港等地舉辦，迄今已有約2,000名參賽者。這次於東京的比賽在3日於東京虎之門之丘前廣場舉辦，共有64組、107人參加，他們目無表情地盯著某處，或躺臥、或屈膝、或盤坐，就是為了爭奪「發呆王」的殊榮。
參賽者：能被迫放空90分鐘真好
比賽亦絕不兒戲，大會要求參賽者於90分鐘內不能恰眼瞓、聊天，也不能看手錶、玩手機、飲食等等，亦禁止唱歌跳舞、笑出聲音，大會還派出專業演員到參賽者面前搞笑，檢驗他們是否真的完全放空。評審亦會以「藝術分」來評價參賽者的服裝，最終，由舞蹈隊的3名女子獲得冠軍。
這個比賽聽起來相當無厘頭，但實際上，希望參賽者能於緊湊的工作步調中適度放鬆，一名無業男參賽者表示：「發呆已成我的日常，不知道持續多久」，也有一名參賽的護理師感嘆道：「連續工作了18天，能被迫放空90分鐘，真好」
【#ぼーっとする大会】誰が最も“ぼーっと”できるのか？ 参加者100人…日本初開催— j2zfちゃんねる (@j2zfyz) November 3, 2023
2014年に韓国で第1回大会が開かれると、その後、オランダや香港など6の国と地域に広がり、これまで のべ2000人が参加。日本では今回が初開催となった pic.twitter.com/TBr2YPzqTY