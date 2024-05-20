國際突發｜伊朗總統外長直升機森林墜毀 生死未卜 官員承認「有危險」(更新)(有片)

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)以及外長阿卜杜拉希揚(Hossein Amirabdollahian)等官員乘坐的直升機，據報在接壤伊朗東阿塞拜疆省(East Azerbaijan)飛行期間、準備飛往大布里士(Tabriz)時，在接壤阿塞拜疆的城市焦勒法(Jolfa)附近「硬著陸」，救援人員正趕往現場，但據報現場天氣惡劣及大霧，能見度只得5米，影響搜救。截至本港時間19日晚上11時半，有不具名伊朗官員向路透社稱，儘管仍心存希望，但現場傳來的消息「令人擔憂」，認為總統及外長的性命「有危險」(at risk)，並直指直升機是「墜毀」。伊朗國營電視台其後指，因天氣問題，暫未能確定機上人員情況。

伊朗總統直升機｜40支救搜隊搜救 現場能見度僅5米

半島電視台指，伊朗已派出40支搜索隊、8輛救護車以及無人機搜救，但截至本港時間19日晚上11時，搜索隊仍然未能聯絡直升機上的人，原因可能是直升機出了嚴重意外，又或是現場沒有網絡覆蓋。

焦勒法位於伊朗首都德黑蘭西北面約600公里。美聯社稱，伊朗通訊社IRNA指直升機「硬著陸」現場為森林，並據報該處地勢崎嶇；半島電視台稱現場附近有一個銅礦。

伊朗國營電視台報道，萊希周日前往阿塞拜疆，與阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)出席大壩落成典禮。涉事直升機上尚有東阿塞拜疆省長及其他官員。美國有線新聞網絡(CNN)指，當時接載伊朗官員的直升機共有3架，其中兩架已安全飛往目的地，但載著萊希及阿卜杜拉希揚的一架則「硬著陸」。路透社稱，伊朗國營電視台播放祈禱片段，呼籲國民為總統祈禱「集氣」。較早前，伊朗內政部表示正在等候消息。