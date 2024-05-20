國際突發｜伊朗總統外長直升機森林墜毀 生死未卜 官員承認「有危險」(更新)(有片)

00:26更新︰伊朗國營電視台指暫未能確定機上人員情況
23:37更新︰伊朗官員認直升機墜毀，總統或「有危險」。
23:21更新︰美國國務院回應
23:09更新︰40支搜索隊仍未聯絡到直升機
22:55更新︰增救援人員趕赴現場片段，可見非常大霧。
22:30更新︰直升機硬著陸現場為森林、能見度僅5米；國營電視台播祈禱片段
22:23更新︰新增直升機飛行路線及機隊詳情
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)以及外長阿卜杜拉希揚(Hossein Amirabdollahian)等官員乘坐的直升機，據報在接壤伊朗東阿塞拜疆省(East Azerbaijan)飛行期間、準備飛往大布里士(Tabriz)時，在接壤阿塞拜疆的城市焦勒法(Jolfa)附近「硬著陸」，救援人員正趕往現場，但據報現場天氣惡劣及大霧，能見度只得5米，影響搜救。截至本港時間19日晚上11時半，有不具名伊朗官員向路透社稱，儘管仍心存希望，但現場傳來的消息「令人擔憂」，認為總統及外長的性命「有危險」(at risk)，並直指直升機是「墜毀」。伊朗國營電視台其後指，因天氣問題，暫未能確定機上人員情況。
伊朗總統直升機｜40支救搜隊搜救 現場能見度僅5米
半島電視台指，伊朗已派出40支搜索隊、8輛救護車以及無人機搜救，但截至本港時間19日晚上11時，搜索隊仍然未能聯絡直升機上的人，原因可能是直升機出了嚴重意外，又或是現場沒有網絡覆蓋。
焦勒法位於伊朗首都德黑蘭西北面約600公里。美聯社稱，伊朗通訊社IRNA指直升機「硬著陸」現場為森林，並據報該處地勢崎嶇；半島電視台稱現場附近有一個銅礦。
伊朗國營電視台報道，萊希周日前往阿塞拜疆，與阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)出席大壩落成典禮。涉事直升機上尚有東阿塞拜疆省長及其他官員。美國有線新聞網絡(CNN)指，當時接載伊朗官員的直升機共有3架，其中兩架已安全飛往目的地，但載著萊希及阿卜杜拉希揚的一架則「硬著陸」。路透社稱，伊朗國營電視台播放祈禱片段，呼籲國民為總統祈禱「集氣」。較早前，伊朗內政部表示正在等候消息。
伊朗總統｜萊希被視為哈梅內伊接班人 伊朗涉足以哈及烏克蘭戰事
63歲的萊希被視為是強硬派，曾掌管司法部門，被視最高精神領袖哈梅內伊(Ayatollah Ruhollah Khomeini)的潛在繼任人。萊希曾參加2017年總統選舉，但敗予立場相對溫和的魯哈尼(Hassan Rouhani)，魯哈尼上任後與國際達成核協議。至2021年，萊希於總統選舉勝出，但投票率是該國歷來最低。在萊希領導下，伊朗把濃縮鈾提升到接近武器級水平，並阻礙國際檢查。伊朗又被指在對烏克蘭的戰爭中向俄羅斯提供武器，並在以哈衝突中發動大規模的無人機和導彈襲擊。美國國務院發言人稱正密切留意直升機硬著陸事件，暫無進一步評論。
救援人員趕赴現場，可見非常大霧︰
۴۰ تیم واکنش سریع #هلالاحمر در جستوجوی #بالگرد حادثهدیده #رئيسجمهور pic.twitter.com/LMr3I1XfR6— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 19, 2024
تصاویر جدیدی از تیمهای جستجوی #بالگرد رئیسجمهور pic.twitter.com/pb4p4i1PhU— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 19, 2024