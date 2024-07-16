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國際
2024-07-16 22:07:00

國際突發｜曼谷市中心酒店6死疑中山埃毒亡 陳屍同一房內 死者有美籍亞裔人(更新)

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國際突發｜曼谷市中心酒店6人死亡，警員到場調查。(互聯網)

國際突發｜曼谷市中心酒店6人死亡，警員到場調查。(互聯網)

國際突發｜曼谷市中心酒店6人死亡，警員到場調查。(互聯網)

國際突發｜曼谷市中心酒店6人死亡，警員到場調查。(互聯網)

22:06 更新︰路透社指案發酒店是Grand Hyatt Erawan hotel

21:45 更新︰死者名單、揭發命案經過、房內無爭扎痕跡

21:40 更新︰當地警方否認發生槍擊案，當地傳媒指涉及氰化物(山埃)中毒

內地央視及路透社等報道，泰國曼谷市中心一間酒店有6人死亡。有報道指，當地警方稱死者有越南籍人士，亦有指有美國人。當地傳媒指酒店位於Ratchaprasong區，路透社則指是Grand Hyatt Erawan hotel。較早前有報道指酒店發生槍擊案，但警方其後否認。

曼谷酒店命案｜消息︰6人陳屍於同一房間

當地傳媒指案件涉及氰化物(山埃)中毒。消息稱，6名死者陳屍於同一房間內，而案發時是眾人退房的日子，職員因感奇怪，登門查看時揭發命案。據報房內沒有爭扎痕跡，而眾人的行李亦已收拾好。亦有報道指其中一名死者，倒斃於房間外。

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網上流傳死者名單，包括SHERINE CHONG(女、美籍)、HUNG DANG VAN(男、美籍)、THI NGUYEN PHUONG LAN(女、越南籍)、HONG PHAM THANH(男、越南籍)、DINH TRAN PHU(男、越南籍)及THI NGUYEN PHUONG(女、越南籍)

國際突發｜曼谷市中心酒店6死疑中山埃毒亡 陳屍同一房內 死者有美籍亞裔人

國際突發｜曼谷市中心酒店6死疑中山埃毒亡 陳屍同一房內 死者有美籍亞裔人