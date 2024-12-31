國際象棋世一穿牛仔褲參賽　被指違規拒換褲憤而退賽

國際象棋世界排名第一的34歲挪威棋王Magnus Carlsen上周五(27日) 在紐約參加世界快棋暨超快棋錦標賽(World Rapid and Blitz Chess Championships)時，因穿牛仔褲被主辦單位國際象棋聯合會(FIDE)指不符合衣著規定，被罰款並要求更換，他拒絕換褲後直接退賽。

據Chess.com報道，賽事上屆冠軍Magnus當時已完成了7輪比賽，大會突然要求他換褲，否則不給他分配對手，換完於第9輪可以繼續比賽。Magnus Carlsen事後表示：「我對他們說明天我會換，但他們說必須今天就換，這對我而言是個原則問題，我已經34歲了，不能被其他事情分心，如果他們想把我趕出去，那我就去天氣更好的地方。」他又強烈抨擊大會：「我真是受不了他們，一開始我被罰200美元(約1,550港元)，這還能接受，但隨後他們警告我如不換衣服，就不會安排我出賽」。