國際象棋世一穿牛仔褲參賽　被指違規拒換褲憤而退賽

國際象棋世界排名第一的34歲挪威棋王Magnus Carlsen上周五(27日) 在紐約參加世界快棋暨超快棋錦標賽(World Rapid and Blitz Chess Championships)時，因穿牛仔褲被主辦單位國際象棋聯合會(FIDE)指不符合衣著規定，被罰款並要求更換，他拒絕換褲後直接退賽。
據Chess.com報道，賽事上屆冠軍Magnus當時已完成了7輪比賽，大會突然要求他換褲，否則不給他分配對手，換完於第9輪可以繼續比賽。Magnus Carlsen事後表示：「我對他們說明天我會換，但他們說必須今天就換，這對我而言是個原則問題，我已經34歲了，不能被其他事情分心，如果他們想把我趕出去，那我就去天氣更好的地方。」他又強烈抨擊大會：「我真是受不了他們，一開始我被罰200美元(約1,550港元)，這還能接受，但隨後他們警告我如不換衣服，就不會安排我出賽」。
排名第3棋手：我認為根本無人關心牛仔褲這些事
國際象棋聯合會事後發表聲明，指要求選手的著裝是為了確保參賽者的專業度和公平性，而Magnus Carlsen著牛仔褲違反了規定，所以無法參加比賽，並強調「這個決定是公正，我們對所有球員一視同仁」。
今次賽事，還有世界排名第8的俄羅斯選手Ian Nepomniachtchi也因為穿波鞋而被罰款，他選擇換上皮鞋繼續比賽。不過，就有其他棋手關注穿牛仔褲是否不被視為大會認可的「trousers」。世界排名第3的美籍棋手中村光就認為：「無人會因為Magnus穿牛仔褲而不看國際象棋，管他穿內衣還是泳褲，我認為世上根本無人關心這些事。」