拿羅迪斯基是美國最知名的國際象棋選手之一，曾獲得世界青年冠軍頭銜。他在2007年贏得世界青少年國際象棋錦標賽12歲以下組冠軍，展現出驚人的天賦。年僅14歲時，他就撰寫並出版了一本關於國際象棋的書籍，成為業界矚目的神童。

拿羅迪斯基的死訊由北卡羅萊納州夏洛特國際象棋中心（Charlotte Chess Centre）代表其家人發布。聲明中表示：「我們懷著極大的悲傷，公布拿羅迪斯基意外去世的消息。」據悉目前死因尚未公開。

曾蒙眼捉贏棋 網上爆紅

近年來，拿羅迪斯基透過Twitch和YouTube平台的直播教育粉絲，成為網路上備受歡迎的國際象棋教育家和評論員。他曾因戴著眼罩下棋獲勝的影片而在網路上爆紅，展現出超凡的棋藝實力。在傳統國際象棋領域，他一直名列全球前200名，在快節奏的閃電國際象棋領域也表現出色。

夏洛特國際象棋中心在聲明中讚揚拿羅迪斯基：「丹尼爾是一位才華橫溢的國際象棋選手、評論員和教育家，也是國際象棋界備受尊敬的一員，受到世界各地棋迷和棋手的欽佩和尊重。他也是一名慈愛的兒子和兄弟，也是許多人忠誠的朋友。」

國際象棋界人士紛紛表達哀悼之意。另一位國際象棋大師中村光表示，他對這一消息感到「悲痛欲絕」，並稱拿羅迪斯基的去世是「國際象棋界的巨大損失」。

烏克蘭國際象棋大師博尼克（Oleksandr Bortnyk）補充道：「他是一位非常有天賦的棋手。但更重要的是，他是個非常好的人。非常善良的人。他是一位很好的朋友。」