國際象棋王以一敵萬戰全球　對弈6星期和局收場(有片)

挪威國際象棋大師Magnus Carlsen在一場創紀錄的比賽中，單挑全球超過 14.3萬人，最終打成平手。綜合報道，網站chess.com舉辦這場名為「Magnus vs. 全世界」的線上比賽，由2013至2023年世界冠軍、34歲的Magnus對戰全球逾14萬名業餘棋手，業餘玩家每一步都由小數服從多數決定。比賽於上月4日開始，雙方每一步都有24小時思考時間。雙方你來我往共46天後，於周二(20日)以和局收場。

Magnus ：許多業餘玩家用電腦協助 Magnus在賽後表示，他認為自己在開局初期略勝一籌，惟之後對手連一個機會都沒有給他。Magnus承認無法找到突破世界隊防守的方法，因為許多業餘玩家利用國際象棋電腦來幫助他們選擇合理的走法。Magnus這次比賽的原意是希望打破印度國際象棋特級大師Viswanathan Anand於去年與7萬人對弈的紀錄，詎料最後與他交手的人數比前紀錄多出一倍。



The world is SO CLOSE to drawing against @MagnusCarlsen 😲 pic.twitter.com/FqhqKSN7WQ — Chess.com (@chesscom) May 17, 2025