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國際
2025-05-22 11:33:00

國際象棋王以一敵萬戰全球　對弈6星期和局收場(有片)

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國際象棋王以一敵萬戰全球，對弈6星期和局收場。(FB)

國際象棋王以一敵萬戰全球，對弈6星期和局收場。(FB)

挪威國際象棋大師Magnus Carlsen在一場創紀錄的比賽中，單全球超過 14.3萬人，最終打成平手。綜合報道，網站chess.com舉辦這場名為「Magnus vs. 全世界」的線上比賽，由20132023年世界冠軍、34歲的Magnus對戰全球逾14萬名業餘棋手，業餘玩家每一步都由小數服從多數決定。比賽於上月4日開始，雙方每一步都有24小時思考時間。雙方你來我往共46天後，於周二(20)以和局收場。

最後與Magnus交手的人數比前紀錄多出一倍。(FB)

最後與Magnus交手的人數比前紀錄多出一倍。(FB)

Magnus：許多業餘玩家用電腦協助

Magnus在賽後表示，他認為自己在開局初期略勝一籌，惟之後對手連一個機會都沒有給他。Magnus承認無法找到突破世界隊防守的方法，因為許多業餘玩家利用國際象棋電腦來幫助他們選擇合理的走法。Magnus這次比賽的原意是希望打破印度國際象棋特級大師Viswanathan Anand於去年與7萬人對弈的紀錄，詎料最後與他交手的人數比前紀錄多出一倍。

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