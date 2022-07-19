國際跳棋10歲世界冠軍擺檔為烏軍籌款 民眾受感動：寧願輸俾佢(有片)

烏克蘭人以自己的方式抗敵……一個溫暖的下午，10歲的葉若娃(Valeria Yezhova)坐在首都基輔一個購物中心外擺檔，等人跟她下國際跳棋(Draughts)，桌上的標語寫著「我們正在幫助烏克蘭軍隊」。社區居民似乎很樂意捐款，鞋盒裡的紙鈔愈積愈多。
CNN報道，大多數途人，甚至坐下來對弈的人似乎都不清楚，葉若娃在這裡擺檔的10天裡沒輸過一次。原來她大有來頭，去年夏天贏得同年齡組別的國際跳棋世界冠軍。
母親說：「瓦萊里婭(葉若娃)問我，她要如何幫助烏克蘭軍隊，我問她最厲害的是甚麼，她回答是國際跳棋，於是就有了這個主意。」
葉若娃所說的「厲害」，就是可以在數分鐘內擊敗對手，毫不遲疑地用白子吃掉對手的黑子。被她擊敗的男女老少可在鞋盒裡隨意留下捐款，也有愈來愈多人跟她合照。
葉若娃擺檔超過1星期，募得約700美元(約5,460港元)，她決定捐給一個為烏軍提供人道援助和設備的基金會。
小小年紀 已成傳奇人物
基金會由烏克蘭電視台主持人Serhiy Prytula營運，從Twitter影片可見，當葉若娃從背包裡拿出厚厚一疊鈔票送給他時，他忍不住掩面哽咽。影片在網上流傳，葉若娃母親的Facebook帳號湧入大量訊息，問她們身在何處，希望和葉若娃下棋。
一名女子在商場外看到葉若娃，趕緊叫正在上班的丈夫。丈夫敗陣後表示：「瓦萊里婭(葉若娃)在這裡已是傳奇人物了。你會寧願輸給她，因為她正在幫助烏軍，她大概感動了烏克蘭全國上下。」
葉若娃的善舉也傳到前線，一名女子向葉若娃展示丈夫部隊對她表達感謝的照片。葉若娃說：「感覺很奇怪。我很感謝軍隊保護我們，但儘管我做的比他們要少得多，他們卻想要感謝我。」葉若娃的成功與漸增的知名度，促使她的國際跳棋俱樂部成員跟隨，紛紛到街頭下棋，替烏軍籌款。
葉若娃目前是10歲以下年齡組別的歐洲與世界冠軍，下月將往土耳其參加歐洲青少年錦標賽，但她預計會遇上更大挑戰，因為將面對13歲以下的選手。
🥺 10-year-old world champion in checkers Valeria Yezhova, who raised money to help the Armed Forces of #Ukraine with her game in #Kyiv, donated UAH 21,000 to the charitable foundation of Ukrainian volunteer Serhiy Prytula.— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2022
Prytula couldn't hold back his tears. pic.twitter.com/0Rgx6wJ09R