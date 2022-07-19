國際跳棋10歲世界冠軍擺檔為烏軍籌款 民眾受感動：寧願輸俾佢(有片)

烏克蘭人以自己的方式抗敵……一個溫暖的下午，10歲的葉若娃(Valeria Yezhova)坐在首都基輔一個購物中心外擺檔，等人跟她下國際跳棋(Draughts)，桌上的標語寫著「我們正在幫助烏克蘭軍隊」。社區居民似乎很樂意捐款，鞋盒裡的紙鈔愈積愈多。

CNN報道，大多數途人，甚至坐下來對弈的人似乎都不清楚，葉若娃在這裡擺檔的10天裡沒輸過一次。原來她大有來頭，去年夏天贏得同年齡組別的國際跳棋世界冠軍。

母親說：「瓦萊里婭(葉若娃)問我，她要如何幫助烏克蘭軍隊，我問她最厲害的是甚麼，她回答是國際跳棋，於是就有了這個主意。」

葉若娃所說的「厲害」，就是可以在數分鐘內擊敗對手，毫不遲疑地用白子吃掉對手的黑子。被她擊敗的男女老少可在鞋盒裡隨意留下捐款，也有愈來愈多人跟她合照。

葉若娃擺檔超過1星期，募得約700美元(約5,460港元)，她決定捐給一個為烏軍提供人道援助和設備的基金會。