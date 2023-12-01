國際野生動物攝影大賽「公眾票選獎」公布25強　企鵝O嘴/接吻野兔/北極熊睡覺入圍(多圖)

由倫敦自然歷史博物館所主辦的國際野生動物攝影大賽「公眾票選獎」25件入圍作品已公布，入圍名單是從來自95個國家的近5萬份參賽作品中所選出，既有企鵝O嘴、接吻野兔、北極熊睡覺等有趣之作，亦有環保議題的相片，值得人類反思。

國際野生動物攝影大賽是攝影界盛事，比賽中有一項開放大眾投票的「公眾票選獎」，讓人從25件優秀作品中進行投票，選出自己心目中最能說出大自然故事的照片。而今年入圍的作品，是評審們由來自全球95個國家、約49,957件參賽作品中精挑細選的佳作。其中有的作品捕捉到動物自然可愛的一面，像是一對看似正在接吻的野兔、一隻阿德利企鵝正在接近一隻皇帝企鵝和小企鵝，想搗蛋讓皇帝企鵝的食物掉在地上，卻被嚇得「O嘴」；也有非常巧合的畫面，例如一隻落在海龜鼻子上的蜻蜓、兩隻母獅正在給幼獅理毛。

小狐狸垃圾桶上進食

另外也有強調人類對環境產生負面影響的鏡頭，包括倫敦一隻小狐狸在溢出的垃圾桶上吃東西、以及一頭雄象大步穿過一堆垃圾和一隻睡在即將融化的一小塊冰山上的北極熊等等。

國際野生動物攝影大賽「公眾票選獎」線上投票截止日期為1月31日，優勝者和前四名的作品將於2月公佈並在線上展示，同時在自然歷史博物館的現場展覽也可以看到這些精彩作品。

國際野生動物攝影大賽「公眾票選獎」投票連結

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