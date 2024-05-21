國際銅價創高　5日圓硬幣價值將超越面額

國際銅價近幾個月來展現強勁漲勢，周一漲到歷史新高，投資者預期供應短缺，紛紛湧進金屬市場，日本國內銅交易價格指標的JX金屬(JX Nippon Mining & Metals)也因應調漲銅價。日媒報道，受到銅價上漲與日圓價格下跌，可能令5日圓硬幣的製造成本超過其面額。

《日經亞洲》報道，由於有色金屬材料價格不斷上漲，一枚5日圓硬幣約3.75克重，以60%至70%的銅，加上30%至40%的鋅構成黃銅合金製成，其生產成本愈來愈昂貴。雖然日本鑄幣廠沒有透露原料成本，但可以依據市價來估算。JX金屬15 日公布的銅基準價格為每噸163萬日圓；三井礦業近期公布的鋅基準價約每噸52.3萬日圓，按此價格，一枚5日圓硬幣的銅原料成本為3.98日圓，鋅成本為0.69日圓，合計4.66日圓，接近面額的93%，比去年底增加27%。