圍棋棋手輸了瘋狂自摑 女對手卻淡定食蕉 網民笑：對比強烈(有片)

卞相壹大力自摑，看來十分自責。(互聯網)

南韓三星盃世界圍棋大師賽上周五(4日)在首爾舉行的準決賽上，有棋手在即將落敗時情緒崩潰、不時流淚，甚至猛力自摑5巴掌，相比之下，女對手沉著應戰，更淡定吃香蕉，舉動引發網民熱議，有人批評男棋手當眾自摑是「太暴力」。

綜合南韓MBN電視台、韓聯社等媒體報道，賽事由25歲南韓排名第2的卞相壹與排名第30的26歲女棋手崔精對決。比賽開始時，卞相壹保持領先，但多久就陷入被動，甚至走上自毀之路，崔精捉緊機會，一路冷靜、精準追殺。

直播畫面顯示，及至中段，卞相壹就開始抱頭、抓頭、按摩太陽穴，似乎陷入苦戰。比賽進入最後1小時，他情緒崩潰，開始哭泣、拿掉眼鏡用手拭淚，抓頭的動作也愈來愈大，顯得煩躁，甚至自責到狂摑自己5巴掌。情緒不穩持續約1小時，最終確定落敗後，卞相壹立即起身，拿起外套離去。