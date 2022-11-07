圍棋棋手輸了瘋狂自摑 女對手卻淡定食蕉 網民笑：對比強烈(有片)

南韓三星盃世界圍棋大師賽上周五(4日)在首爾舉行的準決賽上，有棋手在即將落敗時情緒崩潰、不時流淚，甚至猛力自摑5巴掌，相比之下，女對手沉著應戰，更淡定吃香蕉，舉動引發網民熱議，有人批評男棋手當眾自摑是「太暴力」。
綜合南韓MBN電視台、韓聯社等媒體報道，賽事由25歲南韓排名第2的卞相壹與排名第30的26歲女棋手崔精對決。比賽開始時，卞相壹保持領先，但多久就陷入被動，甚至走上自毀之路，崔精捉緊機會，一路冷靜、精準追殺。
直播畫面顯示，及至中段，卞相壹就開始抱頭、抓頭、按摩太陽穴，似乎陷入苦戰。比賽進入最後1小時，他情緒崩潰，開始哭泣、拿掉眼鏡用手拭淚，抓頭的動作也愈來愈大，顯得煩躁，甚至自責到狂摑自己5巴掌。情緒不穩持續約1小時，最終確定落敗後，卞相壹立即起身，拿起外套離去。
評論員：明白敗者心情
賽事評論員指，由於距離甚近，卞相壹情緒激動時，崔精一定聽到，每次對方反應激烈時，崔精的呼吸就會增加、且更深沉。評論員也表示可以理解卞相壹的反應，「這是無法接受的，輸的痛苦遠大於贏的快樂。」最終崔精以169步擊敗卞相壹晉身決賽，她也成為首位闖進世界圍棋大賽決賽的女棋手。
卞相壹在比賽中情緒崩潰的舉動，惹起不少南韓網民抨擊，批評他「太暴力」、「粗魯」、「不專業」，「應該學習情緒管理、禮儀」，但有網民表示能理解他的心情。也有不少人把焦點放在
崔精淡定吃香蕉補充體力的畫面，有人指出，「一個在吃香蕉、一個在哭」，形成強烈對比。
변상일이 한짓은 대충 이렇습니다 pic.twitter.com/3t1zoROvLn— 냅킨김 (@nepkinkim) November 4, 2022