圖爾克獲任命為聯合國人權事務高級專員　中方促恪守客觀公正等原則

圖爾克於社交平台Twitter表示，對命為下一任人權事務高級專員感到非常榮幸，將全力以赴，為世界各地的每個人兌現《世界人權宣言》的承諾」。

來自奧地利的圖爾克曾在聯合國擔任多個職位。預料他上任後的首要挑戰，是要對巴切萊特離任前發表的新疆人權報告採取後續行動。

巴切萊特在4年任期最後一天，即是上月31日，發表新疆人權報告，指中方任意和歧視性地拘押維吾爾族人及主要穆斯林族群，或構成國際罪行，特別是危害人類罪行。