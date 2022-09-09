圖爾克獲任命為聯合國人權事務高級專員　中方促恪守客觀公正等原則

聯合國大會周四(8日)批准任命副秘書長圖爾克(Volker Turk)為聯合國人權事務高級專員，接替於上月底結束任期的巴切萊特(Michelle Bachelet)。中方敦促圖爾克恪守客觀、公正、非選擇性、非政治化原則。
圖爾克於社交平台Twitter表示，對命為下一任人權事務高級專員感到非常榮幸，將全力以赴，為世界各地的每個人兌現《世界人權宣言》的承諾」。
來自奧地利的圖爾克曾在聯合國擔任多個職位。預料他上任後的首要挑戰，是要對巴切萊特離任前發表的新疆人權報告採取後續行動。
巴切萊特在4年任期最後一天，即是上月31日，發表新疆人權報告，指中方任意和歧視性地拘押維吾爾族人及主要穆斯林族群，或構成國際罪行，特別是危害人類罪行。
Deeply honoured to be appointed @UN High Commissioner for Human Rights. I feel a deep sense of responsibility & will give it my all to advance the promises of Universal Declaration of Human Rights for everyone, everywhere. pic.twitter.com/bEmcl90bZJ— Volker Türk (@volker_turk) September 8, 2022
中方促圖爾克致力促進成員國平等對話
中方批評新疆人權報告完全非法和無效，是虛假訊息的大雜燴，是服務美國和西方以疆制華戰略的政治工具。
中國常駐聯合國副代表戴兵表示，中方希望圖爾克上任後，帶領人權高專辦恪守客觀、公正、非選擇性、非政治化原則，致力促進成員國平等對話，堅決反對雙重標準，反對將人權問題政治化工具化。