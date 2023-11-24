團結力量｜狒狒想食落單狐獴B　丁滿家族秒組毛球陣混戰（有片）

即使細小力弱，團結就是力量。Youtube頻道「Latest Sightings」周二（21日）上傳一段影片，顯示南非馬洛斯國家公園(Marloth Park)一群狒狒正在覓食，剛好看到一隻落單的小狐獴，打算耐牠當為美食，詎料卻觸發狐獴家族警覺，為了保護小狐獴，十數隻狐獴不顧狒狒比自己體型大數倍以上，群起奮勇抵抗多隻狒狒，救回小狐獴。
網上影片顯示，多隻成年狐獴聚集一起，一隻疊一隻，堆成一團巨大的毛球，將所有小狐獴圍在中間，毛球最外圍的狐獴相當驍勇善戰，不斷以靈活的身手不斷彈出彈入，出拳攻擊狒狒，狒狒起初都不將牠們放在眼中，一手抓住想攻擊自己的狐獴尾巴就掟出去，但狐獴人多勢眾，實施車輪攻擊，一波又一波的出擊，原本在外圍的一隻狒狒見狀便不敢參與，轉身離去，餘下的一隻狒狒最終應接不瑕、寡不敵眾，落慌而逃。
攝影師： 第一次見狐獴集體攻擊的模樣
影片攝影師Charmaine Kritzinger表示，起初看到狐獴群奮勇迎戰狒狒卻被接二連三拋飛的畫面感到相當震驚，但狐獴被拋出去之後，就立刻歸隊繼續布陣，把狒狒們嚇退後，還會緊跟在後窮追不捨，直至狒狒群消失在視線範圍才肯罷休，他坦言自己是第一次見到狐獴集體攻擊的模樣，可說是十分罕見。