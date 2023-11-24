團結力量｜狒狒想食落單狐獴B　丁滿家族秒組毛球陣混戰（有片）

即使細小力弱，團結就是力量。Youtube頻道「Latest Sightings」周二（21日）上傳一段影片，顯示南非馬洛斯國家公園(Marloth Park)一群狒狒正在覓食，剛好看到一隻落單的小狐獴，打算耐牠當為美食，詎料卻觸發狐獴家族警覺，為了保護小狐獴，十數隻狐獴不顧狒狒比自己體型大數倍以上，群起奮勇抵抗多隻狒狒，救回小狐獴。

網上影片顯示，多隻成年狐獴聚集一起，一隻疊一隻，堆成一團巨大的毛球，將所有小狐獴圍在中間，毛球最外圍的狐獴相當驍勇善戰，不斷以靈活的身手不斷彈出彈入，出拳攻擊狒狒，狒狒起初都不將牠們放在眼中，一手抓住想攻擊自己的狐獴尾巴就掟出去，但狐獴人多勢眾，實施車輪攻擊，一波又一波的出擊，原本在外圍的一隻狒狒見狀便不敢參與，轉身離去，餘下的一隻狒狒最終應接不瑕、寡不敵眾，落慌而逃。