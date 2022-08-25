土國追蹤網致流浪狗虐殺案激增 網民震怒 創辦人解釋設網站原意

土耳其名為「Havrita」的流浪動物地圖網站及App，疑引發連串流浪狗被捕捉、甚至殺死的事件，令網民憤怒。經地方律師協會申請後，法院於周一下令Havrita關閉。
綜合土耳其新聞網站Duvar及英國《每日電訊報》(The Telegraph)報道，Havrita是土耳其文中的「狗吠聲」(woof)與「地圖」兩字的結合，用戶可上傳流浪狗照片以及標示牠們身處的地點。
近期網傳流浪狗被Havrita定位後遭虐殺的照片，掀起眾怒，加上有動物保護組織指，自從Havrita上架後，殺狗事件呈上升趨勢。大批網民在Twitter發文抨擊並附上「關掉Havrita」(#havritakapatılsın)標籤，動保組織及當地知名人士也嚴厲批評該網站。
更有人發動網上請願，指這張追蹤地圖上架以來，動物持續受到折磨和屠殺，斥「除了鎖定動物外，這張地圖沒有任何社會效益」。短短幾天，網上請願就獲得逾8萬聯署。
伊斯坦布爾律師協會(Istanbul Bar Association)表示，虐待及殺害動物已構成犯罪，他們將申請關閉Havrita。安卡拉第一刑事和平法院隨後勒令Havrita停止運作。
設立追蹤網原意
面對排山倒海的批評，Havrita發言人Devrim Koçak表示，Havrita無意唆使民眾傷害流浪狗，之所以推出追蹤地圖，是為了協助曾被狗群襲擊者，給他們呈現事發地點。
Havrita創辦人則指，自己設置網站並非出於惡意，目的是了向所住區域出現流浪、具潛在危險性動物的居民示警。
居民受流浪狗問題困擾
根據網站介紹，網站標示狗群地點及數量，讓民眾經過標示為危險的區域時提高警覺。網站代表律師指，網站之所以成立，是為了因應一名10歲女童閃躲流浪狗時，被車撞死的事件。
申請關閉Havrita的律師Gülsaniye Ekmekçi指控，從標記區域的案件可以推斷，Havrita是由希望大量捕捉及殺死流浪動物的人創立。
土耳其媒體報道，當地常見流浪狗被殺害事件，主因是民眾擔心流浪狗會對兒童或家禽構成威脅。此外，民眾受狗吠聲困擾而將牠們殺害。