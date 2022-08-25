土國追蹤網致流浪狗虐殺案激增 網民震怒 創辦人解釋設網站原意

土耳其名為「Havrita」的流浪動物地圖網站及App，疑引發連串流浪狗被捕捉、甚至殺死的事件，令網民憤怒。經地方律師協會申請後，法院於周一下令Havrita關閉。

綜合土耳其新聞網站Duvar及英國《每日電訊報》(The Telegraph)報道，Havrita是土耳其文中的「狗吠聲」(woof)與「地圖」兩字的結合，用戶可上傳流浪狗照片以及標示牠們身處的地點。

近期網傳流浪狗被Havrita定位後遭虐殺的照片，掀起眾怒，加上有動物保護組織指，自從Havrita上架後，殺狗事件呈上升趨勢。大批網民在Twitter發文抨擊並附上「關掉Havrita」(#havritakapatılsın)標籤，動保組織及當地知名人士也嚴厲批評該網站。

更有人發動網上請願，指這張追蹤地圖上架以來，動物持續受到折磨和屠殺，斥「除了鎖定動物外，這張地圖沒有任何社會效益」。短短幾天，網上請願就獲得逾8萬聯署。

伊斯坦布爾律師協會(Istanbul Bar Association)表示，虐待及殺害動物已構成犯罪，他們將申請關閉Havrita。安卡拉第一刑事和平法院隨後勒令Havrita停止運作。