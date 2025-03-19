土耳其伊斯坦布爾市長遭扣留　埃爾多安政敵被指涉貪

土耳其最大城市的伊斯坦布爾，該市市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）原定被提名參選總統，挑戰現任總統埃爾多安（Recep Tayip Erdogan），但就在此前被當地扣留，指他涉嫌貪污。
伊馬姆奧盧被視為挑戰埃爾多安的最大對手，原獲所屬的共和人民黨提名出選總統。不過就在此前他被指作為犯罪組織的領袖而被扣留，而案件涉及過百人，當中包括其他政治人物、傳媒人及商人，全部都被土耳其當局所扣留。土耳其國營媒體指，伊斯坦布爾已實施禁制，當地4日內禁止舉行會議、示威集會以及新聞發布會等。而伊馬姆奧盧指：「人民的意願是不會被壓制」。不過伊斯坦布爾的部份街道已遭到封鎖，部份地鐵服務亦暫停，不過仍有不少的市民到警察總部抗議。
在當地的清晨時份，大批警察前往伊馬姆奧盧的住所進行搜捕。伊馬姆奧盧的社交媒體指，他堅定地支持「土耳其人民」以及「全世界民主和公義的一方」。他表示：「我堅定為基本權利和自由而戰。」土耳其共和黨原定在下星期日舉行總統候選人的選舉，而伊馬姆奧盧是該黨唯一候選人。而就在之前一天，伊斯坦布爾大學吊銷了伊馬姆奧盧的學位，原因是根據土耳其的憲法，總統是需要取得高等教育學位，這意味他將失去參選資格。
反對黨批評「企圖政變」
土耳其的共和人民黨就批評，連串行動是「企圖政變」，目的是「要阻止國家決定下任總統」。該黨主席在社交媒體指控，代表人民作出決定、取代人民的意願或用武力阻止，都屬於政變。而土耳其的親政府媒體又指控，伊馬姆奧盧涉嫌敲詐勒索，還協助被土耳其、歐盟及美國定性為恐怖份子的庫爾德工人黨。伊馬姆奧盧在2022年也曾因為侮辱公職人員而被囚超過兩年半。