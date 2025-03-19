土耳其伊斯坦布爾市長遭扣留　埃爾多安政敵被指涉貪

土耳其最大城市的伊斯坦布爾，該市市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）原定被提名參選總統，挑戰現任總統埃爾多安（Recep Tayip Erdogan），但就在此前被當地扣留，指他涉嫌貪污。

伊馬姆奧盧被視為挑戰埃爾多安的最大對手，原獲所屬的共和人民黨提名出選總統。不過就在此前他被指作為犯罪組織的領袖而被扣留，而案件涉及過百人，當中包括其他政治人物、傳媒人及商人，全部都被土耳其當局所扣留。土耳其國營媒體指，伊斯坦布爾已實施禁制，當地4日內禁止舉行會議、示威集會以及新聞發布會等。而伊馬姆奧盧指：「人民的意願是不會被壓制」。不過伊斯坦布爾的部份街道已遭到封鎖，部份地鐵服務亦暫停，不過仍有不少的市民到警察總部抗議。