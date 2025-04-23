土耳其伊斯坦布爾6.2級地震 民眾恐慌跳樓逃生151人傷(更新、有片)

(更新23:00)
土耳其伊斯坦布爾發生6.2級地震，震感強烈嚇怕不少人。當地政府稱，有151名市民因恐慌從高處跳下逃生受傷，送院治療並沒有生命危險。當局又指，無收到地震造成死亡報告，也沒有住宅建築物倒塌；另有一間棄置樓宇塌下，無造成死傷。或者緬甸地震影響，伊斯坦布爾不少民眾湧到公園、學校空地或其他露天場地暫避，以防還有地震造成建築物倒塌。內政部稱主震後錄得51次餘震，最強一次達5.9級。
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土耳其最大城市伊斯坦布爾發生黎克特制6.2級地震，以及兩次分別3.9級和4.4級地震。當局稱，這是伊斯坦布爾近年來最大地震，房屋搖動，民眾跑到街上躲避。當地傳媒稱，有一名民眾跳露台逃生受傷。有記者形容居於伊斯坦布爾6年來，第一次感受如此強烈震感。距離該市440公里首都安卡拉也感震動。當局未收到即時傷亡報告，已派出緊急部隊到受影響地區視察。
伊斯坦布爾6.2級地震｜伊斯坦布爾機場乘客職員慌忙逃到空曠地區
地震發生在當地今日下午12時49分(香港時間今日下午5時49分)，震央距離伊斯坦布爾以西約80公里的Silivri地區對開海域，震源深度為6.92公里。當局警告民眾不要進入受損毀的樓宇。據悉，伊斯坦布爾周邊省份也感震動。伊斯坦布爾有1,600萬人口，佔全國五分一。有大學生表示，與同學在家裡趕功課，突然感到梳化搖動，他們兩秒後才察覺是地震，二話不說逃到屋外，街上已有不少人。因大家都打電話給屋企人詢問是否平安，線路擠塞打不通。另有報道指，伊斯坦布爾機場內的乘客和職員慌忙逃到空曠地區。有人稱地震持續5至10秒，但卻像經歷了很長時間；他感到害怕，專家已警告了數年，伊斯坦布爾將會有地震。
Strong Earthquake Shakes Istanbul, No Immediate Reports of Damage!— Kurdistan 24 English (@K24English) April 23, 2025
The quake was centered in the Sea of Marmara, just off the coast of Istanbul!
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