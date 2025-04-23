土耳其伊斯坦布爾6.2級地震 民眾恐慌跳樓逃生151人傷(更新、有片)

(更新23:00)

土耳其伊斯坦布爾發生6.2級地震，震感強烈嚇怕不少人。當地政府稱，有151名市民因恐慌從高處跳下逃生受傷，送院治療並沒有生命危險。當局又指，無收到地震造成死亡報告，也沒有住宅建築物倒塌；另有一間棄置樓宇塌下，無造成死傷。或者緬甸地震影響，伊斯坦布爾不少民眾湧到公園、學校空地或其他露天場地暫避，以防還有地震造成建築物倒塌。內政部稱主震後錄得51次餘震，最強一次達5.9級。

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土耳其最大城市伊斯坦布爾發生黎克特制6.2級地震，以及兩次分別3.9級和4.4級地震。當局稱，這是伊斯坦布爾近年來最大地震，房屋搖動，民眾跑到街上躲避。當地傳媒稱，有一名民眾跳露台逃生受傷。有記者形容居於伊斯坦布爾6年來，第一次感受如此強烈震感。距離該市440公里首都安卡拉也感震動。當局未收到即時傷亡報告，已派出緊急部隊到受影響地區視察。