土耳其南部4車相撞　最少10死39傷

土耳其南部梅爾辛省一條公路發生4車相撞事故，最少10人死亡、39人受傷。 事發於當地周日(26日)，一輛由東南部城市迪亞巴克爾(Diyarbakir)開往伊斯坦堡的巴士，在南部一條主要公路行駛期間，與一輛貨車及另外2輛車相撞。事發後，衛生、警察和應急部門派人員前往現場救援，並將傷者送院救治。

傳媒報道，巴士懷疑因為雨天路滑發生意外，並衝到對面的行車線，引發連環相撞。政府表示，已指派3名檢察官就今次交通事故展開調查。網上流傳事發後影片顯示，現場一片狼藉，碎片散佈路面，多人倒臥地上，懷疑被拋出車外，有人血流披面等待救援。

