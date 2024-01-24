土耳其國會通過瑞典加入北約議案　只欠匈牙利未批准

土耳其國會表決通過批准瑞典加入北約的議案，日內將交由總統埃爾多安簽署，掃除瑞典入盟的重大障礙，將令匈牙利成為唯一未批准瑞典加入的北約盟國。瑞典首相克里斯特松(Ulf Kristersson)在社交網站表示，瑞典距離成為北約正式成員又近了一步。
土耳其國會是以287票贊成、55票反對和4票棄權通過議案，預料總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)會在未來幾天簽署有關批准文件。瑞典首相克里斯特松形容土耳其國會的決定，令瑞典距離成為北約正式成員又近了一步。北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)就敦促匈牙利盡快通過有關議案，強調瑞典的加入，將令到北約變得更強大，讓所有人都更安全。美國在歡迎土耳其國會的決定時亦形容，瑞典將令北約更安全和更強大。
匈牙利總理：正邀請瑞典首相到訪布達佩斯
自俄羅斯前年2月入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭放棄軍事不結盟政策，一同申請加入北約，芬蘭已於去年4月正式加入，但土耳其不滿瑞典未有嚴厲對付被指構成安全威脅的庫爾德工人黨等組織，遲遲未批准瑞典的申請，直至近期才表示同意瑞典入盟。
按照規程，所有31個北約成員國必須全部同意才能吸納新成員，除了土耳其，匈牙利亦未批准瑞典加入。匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)較早前在社交平台表示，已去信邀請瑞典首相克里斯特松到訪布達佩斯，商討有關問題，指進行更深入的政治對話有助兩國加強互信，就安全領域的未來合作交換意見。