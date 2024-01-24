土耳其國會通過瑞典加入北約議案　只欠匈牙利未批准

土耳其國會表決通過批准瑞典加入北約的議案，日內將交由總統埃爾多安簽署，掃除瑞典入盟的重大障礙，將令匈牙利成為唯一未批准瑞典加入的北約盟國。瑞典首相克里斯特松(Ulf Kristersson)在社交網站表示，瑞典距離成為北約正式成員又近了一步。

土耳其國會是以287票贊成、55票反對和4票棄權通過議案，預料總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)會在未來幾天簽署有關批准文件。瑞典首相克里斯特松形容土耳其國會的決定，令瑞典距離成為北約正式成員又近了一步。北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)就敦促匈牙利盡快通過有關議案，強調瑞典的加入，將令到北約變得更強大，讓所有人都更安全。美國在歡迎土耳其國會的決定時亦形容，瑞典將令北約更安全和更強大。