土耳其地震恐2萬人死 瓦礫下呼救聲不斷

土耳其周一發生的7.8級地震死傷無數，至昨日事發36小時後，土耳其和鄰國敘利亞增至超過5,200人死亡，數萬人受傷。土耳其10個省頒布緊急狀態，數不清的建築物如骨牌倒下，恐怕困在瓦礫中的人數不少，有民眾稱呼救聲不斷傳出，但他們沒有工具欲救無從。世界衛生組織指地震區有2,300萬人口，包括140萬名兒童，隨著各國人員抵達當地加緊搜救生還者，或尋獲更多埋在瓦礫下遇難者，未來數天死亡人數恐增至2萬人。(圖：美聯社、路透社、互聯網)
災區在主震發生後數小時，昨再有7.5級及近300次餘震。至昨早，單是土耳其已最少3,549人死亡，另有逾2萬人受傷，近6,000幢建築物塌下。敘利亞死亡人數也增至逾1,700人。搜救工作分秒必爭，世界各地紛紛施出援手。土耳其當局稱，中國、美國、英國、日本和澳洲等65個國家最少2,660人員到土耳其協助搜救生還者，與土耳其的救援人員合共逾2.4萬人。另還有629部起重機和360部車輛。土耳其也開放空域讓世界各地物資運到災區，已有30萬張毛氈和逾4萬個家庭帳篷等設備運往土耳其。不過，土耳其南部和敘利亞的北部災區正值冬季、寒風刺骨，加上網絡通訊不佳，災區多條道路損毀，救援行動倍加困難。如震央附近的土耳其加濟安泰普日間氣溫攝氏4至6度，晚上跌至零下7度，山區的溫度更加低。
困瓦礫民眾拍片傳記者 生還者：苦等無人救
遠水不能救近火，有記者稱，他們收到困在瓦礫下居民的短片、錄音短訊說出居住位置，「他們告知我們在哪裡，而我們甚麼也做不到」，土耳其需要國際幫助。在土耳其南部哈塔伊的瓦礫堆下，傳出女子高喊救命的聲音，附近地上則有一具幼童遺體。一名居民絕望地絞扭雙手，在寒雨中哭泣。他說：「他們一直發出聲音，但沒有人來救援。我們很崩潰。他們呼喊求救，喊著『救救我們』，但我們卻救不了。我們要怎麼救他們？從早上就沒有人來了。」深夜，氣溫降到零度以下，受困瓦礫堆的民眾或痛失家園的災民，情況更惡劣。
孕婦瓦礫中產子後死亡
在哈塔伊度假的英國遊客Timothy Whiting稱，被地震嚇醒「非常恐怖」，他住在兩層高的民宿二樓，上面沒有樓層壓下來僥倖逃過一劫。他形容周圍建築物都倒下，如同「原子彈爆炸」。那麼多建築物倒塌，肯定有人在瓦礫中，但他們欲救無從。網傳片段在敘利亞的阿勒頗，救援人員在倒塌建築物中抱出一名新生嬰兒，據悉其母親在瓦礫中產下他後死亡。不少網民看片段後表示心痛難過。另外，敘利亞反對派控制的地區昨在地震一天後傳出好消息，搜救人員在瓦礫灰塵中挖出一名小女孩，她露出頭部一臉恐慌雙眼含淚，父親在一旁鼓勵她說：「不要害怕，爸爸在這裡。」幸最後成功救出她。
另外，在土耳其邊境附近一個敘利亞監獄，最少20名囚犯趁地震混亂逃獄，相信是極端組織「伊斯蘭國」成員。該處監禁約2,000名囚犯，約1,300人是伊斯蘭國戰鬥人員。