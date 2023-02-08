土耳其地震恐2萬人死 瓦礫下呼救聲不斷

土耳其周一發生的7.8級地震死傷無數，至昨日事發36小時後，土耳其和鄰國敘利亞增至超過5,200人死亡，數萬人受傷。土耳其10個省頒布緊急狀態，數不清的建築物如骨牌倒下，恐怕困在瓦礫中的人數不少，有民眾稱呼救聲不斷傳出，但他們沒有工具欲救無從。世界衛生組織指地震區有2,300萬人口，包括140萬名兒童，隨著各國人員抵達當地加緊搜救生還者，或尋獲更多埋在瓦礫下遇難者，未來數天死亡人數恐增至2萬人。(圖：美聯社、路透社、互聯網)

災區在主震發生後數小時，昨再有7.5級及近300次餘震。至昨早，單是土耳其已最少3,549人死亡，另有逾2萬人受傷，近6,000幢建築物塌下。敘利亞死亡人數也增至逾1,700人。搜救工作分秒必爭，世界各地紛紛施出援手。土耳其當局稱，中國、美國、英國、日本和澳洲等65個國家最少2,660人員到土耳其協助搜救生還者，與土耳其的救援人員合共逾2.4萬人。另還有629部起重機和360部車輛。土耳其也開放空域讓世界各地物資運到災區，已有30萬張毛氈和逾4萬個家庭帳篷等設備運往土耳其。不過，土耳其南部和敘利亞的北部災區正值冬季、寒風刺骨，加上網絡通訊不佳，災區多條道路損毀，救援行動倍加困難。如震央附近的土耳其加濟安泰普日間氣溫攝氏4至6度，晚上跌至零下7度，山區的溫度更加低。

