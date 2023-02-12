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國際
2023-02-12 19:03:44

土耳其地震｜一家五口受困129小時全數生還 16歲少年獲救後問：今天是幾號？(有片)

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16歲少年阿加斯在卡赫拉曼馬拉什獲救。(互聯網)

16歲少年阿加斯在卡赫拉曼馬拉什獲救。(互聯網)

儘管救人黃金72小時已過，土耳其地震災區仍陸續傳出民眾受困逾百小時獲救的好消息，其中一家五口被埋129個小時，全數生還。

土耳其新聞網(Haberturk)報道，在重災區加濟安泰普省(Gaziantep)城鎮Nurdag，救援人員在瓦礫堆中，首先挖出阿斯蘭(Aslan)一家的母親夏雅(Havva)和女兒法蒂瑪古(Fatmagul)

搜救隊接著找到父親哈山(Hasan)，但他堅持先救女兒潔內普(Zeynep)和兒子沙蒂克布格拉(Saltik Bugra)。當父親最後被救出時，搜救隊振奮歡呼，高喊「真主偉大！」

隨著時間過去，加上嚴寒，成功救人的希望愈來愈渺茫。美聯社報道，除了這一家人，同日也有一名16歲少年、一名70歲婦人以及一名36歲男子等獲救。

16歲少年阿加斯留院治療。(互聯網)

16歲少年阿加斯留院治療。(互聯網)

36歲男子獲救

土耳其民營電視台NTV報道，16歲少年阿加斯(Kamil Can Agas)在卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaras)的瓦礫堆中被拉出時，詢問救援人員：「今天是幾號？」由土耳其和吉爾吉斯組成的搜救隊，成員興奮得互相擁抱。少年的親戚也興奮相擁，其中一人大喊：「他出來了，兄弟。他出來了，他在這裡。」

在土耳其哈塔伊省，36歲男子Ergin Guzeloglan周六從倒塌建築物中被救出，送上救護車。

13歲重傷少女撐不住

然而，並非每次救援都有美好結局。土耳其《自由日報》(Hurriyet)報道，救援隊周六(11)一早在哈塔伊一幢倒塌的大樓廢墟中找到一名13歲少女，並替她插喉，正準備將她截肢從瓦礫堆中救出時，她便撐不過來，氣絕身亡。

36歲男子Ergin Guzeloglan從瓦礫堆中救出。(美聯社)

36歲男子Ergin Guzeloglan從瓦礫堆中救出。(美聯社)

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