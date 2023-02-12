土耳其地震｜一家五口受困129小時全數生還 16歲少年獲救後問：今天是幾號？(有片)

儘管救人黃金72小時已過，土耳其地震災區仍陸續傳出民眾受困逾百小時獲救的好消息，其中一家五口被埋129個小時，全數生還。

土耳其新聞網(Haberturk)報道，在重災區加濟安泰普省(Gaziantep)城鎮Nurdag，救援人員在瓦礫堆中，首先挖出阿斯蘭(Aslan)一家的母親夏雅(Havva)和女兒法蒂瑪古(Fatmagul)。

搜救隊接著找到父親哈山(Hasan)，但他堅持先救女兒潔內普(Zeynep)和兒子沙蒂克布格拉(Saltik Bugra)。當父親最後被救出時，搜救隊振奮歡呼，高喊「真主偉大！」

隨著時間過去，加上嚴寒，成功救人的希望愈來愈渺茫。美聯社報道，除了這一家人，同日也有一名16歲少年、一名70歲婦人以及一名36歲男子等獲救。