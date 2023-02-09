土耳其地震｜中學排球隊近30學生恐罹難 入住酒店倒塌失蹤

周一發生的土耳其7.8級地震已過了救人的黃金72小時，在瓦礫下救出生還者的機會逐漸渺茫。來自土耳其佔據塞浦路斯地區的一間中學排球隊28名學生，前往土國南部比賽遇上這場大災難，入住的8層高酒店夷為平地，眾人音訊全無，家屬恐怕他們已遭不測。土國和鄰國敘利亞死於地震的人數已增至超過1.9萬人，土總統埃爾多安今日稱該國增至14,014死、逾6.3萬人傷，超過6,400幢建築物倒塌。

土耳其地震｜另一排球隊16名學生逃過一劫

失蹤排球隊師生的家人與民間搜救隊周一從北法馬古斯塔乘搭飛機往災區阿德亞曼，隨團一名隊員的母親說，「我們的孩子沒有消息，問過的人都說沒有孩子逃出來，那8層高酒店完全倒塌。」塞浦路斯傳媒周一報道，除了28名學生，隨隊的還有老師和家長，搜救隊到當地後發現一名老師和3名家長無事，相信他們及時從酒店逃出來。有失蹤學生的家長稱，事發後18小時無人在瓦礫搜索生還者，他們抵達後才開始。據悉，另一間中學排球隊16名學生和兩名教師入住另一酒店，他們逃過一劫。