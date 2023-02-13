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2023-02-13 16:45:49

土耳其地震｜再傳好消息！受困170小時40歲女子獲救 另3名生還者待救(有片)

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受困170小時的40歲女子Sibel Kaya獲救。(互聯網)

受困170小時的40歲女子Sibel Kaya獲救。(互聯網)

土耳其地震災區周一(13)再傳出受困居民獲救的好消息，綜合美聯社及路透社報道，加濟安泰普省(Gaziantep province)城鎮Islahiye40歲女子Sibel Kaya在一幢5層高倒塌樓房中受困170小時後被救出。同時，搜救隊在卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)一處瓦礫堆中發現3名生還者，是一名母親、其女兒及一名嬰兒，正加緊挖掘。

較早時，救援隊在阿德亞曼省(Adiyaman province)城鎮Besni的廢墟中救出受困逾160小時的60歲婦人Erengul Onder

男子被埋160小時脫困

周日，俄羅斯、吉爾吉斯與白俄羅斯組成的搜救隊合力救出一名被埋瓦礫約160小時的男子。俄國緊急事務部在Telegram表示，救援隊花了4個多小時才將男子從瓦礫堆中救出，稱「救援工作在夜間進行，可能會因建築物倒塌而危及生命」。

救援人員在安塔基亞(Antakya)瓦礫堆中聽到聲音，最終救出受困6日的23歲男子Huseyin Seferoglu，他由擔架抬走時清醒，向在旁的人乏力地揮手。救援隊相信倒塌大樓內仍有8人被困，但Huseyin回應說最近3天已再沒聽到其他聲音。

40歲女子Sibel Kaya搜救現場。(互聯網)

40歲女子Sibel Kaya搜救現場。(互聯網)

23歲男子Huseyin Seferoglu在安塔基亞廢墟中獲救。(互聯網)

23歲男子Huseyin Seferoglu在安塔基亞廢墟中獲救。(互聯網)

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