土耳其地震｜再有奇蹟！敘利亞夫婦受困296小時獲救(有片)

敘利亞男子Samir Muhammed Accar受困296小時後獲救，被送上救護車。(美聯社)

土耳其與敘利亞7.8級大地震發生13天後，救援人員周六(18日)從土耳其南部安塔基亞(Antakya)一幢倒塌住宅的廢墟中，救出受困296小時的一家三口，其中父母倖存，但兒子因脫水，送院後不治。

路透社報道，土耳其東南部、靠近敘利亞邊境地區本月6日凌晨發生7.8強烈地震，兩國合計已有超過4.6萬人喪生，預計死亡人數會上升。當局公布，土耳其至今死亡人數為40,642人，敘利亞則超過5,800人。目前已知土耳其約有34.5萬幢大樓倒塌或損毀，許多人被埋瓦礫堆中。