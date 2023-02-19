土耳其地震｜再有奇蹟！敘利亞夫婦受困296小時獲救(有片)

土耳其與敘利亞7.8級大地震發生13天後，救援人員周六(18日)從土耳其南部安塔基亞(Antakya)一幢倒塌住宅的廢墟中，救出受困296小時的一家三口，其中父母倖存，但兒子因脫水，送院後不治。
路透社報道，土耳其東南部、靠近敘利亞邊境地區本月6日凌晨發生7.8強烈地震，兩國合計已有超過4.6萬人喪生，預計死亡人數會上升。當局公布，土耳其至今死亡人數為40,642人，敘利亞則超過5,800人。目前已知土耳其約有34.5萬幢大樓倒塌或損毀，許多人被埋瓦礫堆中。
一家五口 剩父母倖存
地震發生13天後，吉爾吉斯搜救隊周六試圖從安塔基亞一幢建築物的廢墟中救出一個來自敘利亞的五口之家，惟最後只有包括一名男童在內的3人獲救。救援人員說，男童的父母存活，但男童因脫水，送院後不治。他的雙胞胎兄弟和姊姊被發現時已喪生。
美聯社報道，該一家三口在當地時間周六上午11時30分左右，即本月6日地震發生296小時後被救出。電視畫面顯示，父親躺在擔架上，醫護人員把靜脈注射裝置固定在他的手臂上，並給他蓋上保暖氈。
At least two people have been pulled out alive from under the rubble 296 hours after #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/xLerPjTN3e— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 18, 2023