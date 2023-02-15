土耳其地震｜南韓3搜救犬腳部受傷　紮繃帶續救災

土耳其於上周一(6日)發生7.8級大地震，各國及地區紛紛伸出援手前往救援，如今搜救行動將告一段落，有部分救援隊撤離讓災區進行清理，亦有救援隊契而不捨繼續搜救生還者。土耳其國營媒體TRT Haber周一( 13日)報道，聚焦來自南韓的3隻搜救犬，他們在標題為「腳纏繃帶仍辛勤工作的3隻南韓搜救犬」的報道中公開多張相片，詳細介紹南韓搜救犬在接受緊急治療後後繼續協助搜救任務的畫面。

南韓首先於大地震翌日(7日)派出首批由118人和4隻搜救犬組成的緊急搜救隊，他們9日被派往土耳其安塔基亞(Antakya)協助救災。4隻搜救犬分別名為土白(토백이)、蒂娜(티나)、托利(토리)、獬豸(해태)，土白和蒂娜為拉布拉多犬，托利和獬豸則是比利時瑪蓮萊犬，4隻搜救犬皆接受過逾2年的搜救訓練。

狗狗接受緊急治療後繼續搜救

由於搜救犬需要進入崩塌的建築瓦礫堆等人類較難以進入的狹窄空間內協助救援，隨著搜救工作時間一長，牠們自然也弄得傷痕累累，6歲的土白、6歲的托利、4歲的獬豸因踩到碎玻璃或裂開的鋼筋而導致腳受傷，不過在接受緊急治療後，旋即又被投入搜救現場執行任務，牠們的腳被纏上繃帶的模樣，也被當地國營媒體透過鏡頭捕捉下來。得到牠們的協助，南韓救援隊至今已救出8名生還者，以及搜出18具罹難者遺體。

《韓聯社》報道，隨著黃金救援時間早已結束，南韓政府計畫明日派出第2批搜救隊，其中包含372名醫療人力到當地協助後續工作。