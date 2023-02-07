土耳其地震｜嚴冬救援困難 居民瓦礫堆下不停喊救命 生還者苦等：沒人來救我們(有片)

土耳其南部與敘利亞接壤邊境地區周一(6日)凌晨發生7.8級大地震，兩國死傷枕藉，從周一凌晨起的一整天，受困瓦礫的民眾一直高聲喊叫救命，也有家屬為死去的親人痛哭失聲。

斷網路毀令救援受阻

在土耳其及敘利亞，多處都有住宅大樓整幢倒塌、醫院損毀，大批民眾受傷或無家可歸。路透社報道，從周一深夜到周二凌晨，因正值冬季、寒風刺骨，加上網絡通訊不佳、南部重災區多條道路損毀，救援行動倍加困難。

居民絕望中待救

在土耳其南部哈塔伊(Hatay)的瓦礫堆下，傳出一名女子高喊救命的聲音，附近地上則有一具幼童遺體。居民Deniz絕望地絞扭雙手，在寒雨中哭泣。他說：「他們一直發出聲音，但沒有人來救援。我們很崩潰。他們呼喊求救，喊著『救救我們』，但我們卻救不了他們。我們要怎麼救他們？從早上就沒有人來了。」

深夜，氣溫降到接近零度，受困瓦礫堆的民眾或痛失家園的災民，情況更惡劣。