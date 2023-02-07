熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-02-07 13:45:51

土耳其地震｜嚴冬救援困難 居民瓦礫堆下不停喊救命 生還者苦等：沒人來救我們(有片)

分享：
土耳其城市Gaziantep一名居民在瓦礫堆查看是否有人受困。(美聯社)

土耳其城市Gaziantep一名居民在瓦礫堆查看是否有人受困。(美聯社)

土耳其南部與敘利亞接壤邊境地區周一(6)凌晨發生7.8級大地震，兩國死傷枕藉，從周一凌晨起的一整天，受困瓦礫的民眾一直高聲喊叫救命，也有家屬為死去的親人痛哭失聲。

斷網路毀令救援受阻

在土耳其及敘利亞，多處都有住宅大樓整幢倒塌、醫院損毀，大批民眾受傷或無家可歸。路透社報道，從周一深夜到周二凌晨，因正值冬季、寒風刺骨，加上網絡通訊不佳、南部重災區多條道路損毀，救援行動倍加困難。

居民絕望中待救

在土耳其南部哈塔伊(Hatay)的瓦礫堆下，傳出一名女子高喊救命的聲音，附近地上則有一具幼童遺體。居民Deniz絕望地絞扭雙手，在寒雨中哭泣。他說：「他們一直發出聲音，但沒有人來救援。我們很崩潰。他們呼喊求救，喊著『救救我們』，但我們卻救不了他們。我們要怎麼救他們？從早上就沒有人來了。」

深夜，氣溫降到接近零度，受困瓦礫堆的民眾或痛失家園的災民，情況更惡劣。

土耳其Adana居民加入搜救，合力移走巨大混凝土塊。(美聯社)

土耳其Adana居民加入搜救，合力移走巨大混凝土塊。(美聯社)

居民圍火堆取暖

哈塔伊省以北城市卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaras)，幾個家庭聚在火堆旁邊，身上裹著毛氈保暖。災民Neset Guler與他的4個小孩圍在火堆邊，他說：「我們差點逃不出家門，正面對著一場災難，又餓又渴，很悲慘。」

在土耳其城市伊斯肯德倫(Iskenderun)，救援人員爬到大堆瓦礫上方搜尋生還者，這裡是省立醫院深切治療病房的一部分，醫護人員正盡力照顧新送來的一批傷者。30餘歲的婦人Tulin說：「一名傷者送去做手術，不知情況如何。」她站在醫院外一邊禱告、一邊拭淚。

敘利亞邊境Idlib省，一名男子抱走被發現的一具小童遺體。(美聯社)

敘利亞邊境Idlib省，一名男子抱走被發現的一具小童遺體。(美聯社)

聯合國：正努力救災

鄰國敘利亞也有多幢住宅大樓倒塌，已飽受持續11多年的內戰蹂躪，這場地震令民眾雪上加霜。聯合國官員指，燃料短缺與嚴冬天氣，對救援和善後構成障礙。

聯合國駐敘利亞人道主義協調員El-Mostafa Benlamlih表示：「基礎設施受破壞，我們人道救援行動所使用的道路也受損，必須想其他辦法才能救人……我們一直在努力救災。」

敘利亞城市阿勒頗(Aleppo)，救援人員在瓦礫堆中查看是否有人受困。(美聯社) 敘利亞城市阿勒頗(Aleppo)，救援人員設法救出受困居民。(美聯社) 在土耳其城市Adana，救援隊徹底搜救。(美聯社) 在土耳其Sanliurfa，一名女子獲救。(美聯社)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受