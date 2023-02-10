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國際
2023-02-10 16:16:00

土耳其地震｜土搜救隊救出16倖存嬰　總統派專機護送首都照顧(有片)

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土耳其7.8級大地震至今造成逾2.1萬人死亡，拆散無數家庭，救援人員在多個災區搜救，爭取時間盡力救出生還者，其中土耳其搜救隊在災區瓦礫下，成功救出16名倖存嬰兒，總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)馬上下令以總統專機，全力護送這16名倖存到首都安哥拉照顧。

土耳其地震，土搜救隊救出16新生嬰兒，總統派專機護送首都照顧。(Twitter)

土耳其地震，土搜救隊救出16新生嬰兒，總統派專機護送首都照顧。(Twitter)

英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，土耳其現在正值寒冬，發生了大地震，搜救隊頂著嚴寒，與時間競賽救人。在黃金救援時間72小時倒數之際，土耳其在重災區之一的南部赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)瓦礫下，一口氣發現了了16名幸運存活的新生嬰兒。

人員將16名倖存嬰兒登上總統專機。(Twitter) 人員將16名倖存嬰兒登上總統專機。(Twitter) 16名倖存嬰兒抵達安哥拉。(Twitter) 16名倖存嬰兒抵達安哥拉。(Twitter)

當局至今未聯絡到嬰兒家人

報道指，這些剛出生嬰兒雖然很脆弱，但被發現時，身體都無受到大傷害，他們被救出後，埃爾多安隨即下令動用總統專機，由當地家庭和社會服務部人員護送這16名倖存到首都安哥拉的埃特里克市立醫院(Etlik)接受治療。

網上片段可見，人員在寒風中每人一個，將嬰兒包裹在毯子裡，並抱在懷中，有些小嬰兒還在安睡，令人感到既欣慰又心疼。但當局表示，目前還沒有跟這批嬰兒的家人取得聯絡。

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