土耳其地震｜土耳其7.8級強震40秒　國土向西南移動了3米

土耳其周一(6日)發生7.8級地震，至令在當地及敘利亞已造成逾1.5萬死亡。意大利有地質學家發現，在持續30至40秒的地震中，劇烈的板塊活動讓半島移動、土耳其更朝西南方偏移3米。

綜合報道，意大利國家地球物理與火山學研究中心(INGV)地質專家Carlo Doglioni表示，這次7.8強震發生在安納托利亞(Anatolian Plate)、阿拉伯(Arabian Plate)及非洲(African Plate)板塊的交匯處，持續約30至40秒，令阿拉伯板塊朝東北方偏移3米，安納托利亞板塊也往西南移動3米。他形容就像土耳其遷往西南方、沙地阿拉伯則往東北方，至於詳細究竟移動了多長的距離，要待分析最新的衛星圖像後才能得知。

專家：類似地震或會再次發生

Carlo Doglioni強調，這次地震發生的位置，一直是地震活躍的地區，也是地中海最危險的地區之一，過去數個世紀就曾發生多次破壞嚴重的大地震，而類似的地震可能會再次發生。

美國地質調查所(USGS)則分析，這場地震發生在長達約250公里的東安納托利亞斷層內(East Anatolia Fault)，非洲板塊及阿拉伯板塊沿著斷層向東北方向偏移了3到3.5米。阿拉伯板塊一般每年沿東安納托利亞斷層往北方、東北方移動15至20毫米，安納托利亞板塊則每年往西南方向移動21毫米。

