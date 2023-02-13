土耳其地震｜地震劇烈搖晃一刻　2護士衝入病房護嬰兒獲激讚(有片)

土耳其7.8級大地震，連同敘利亞至今已增至逾34,000人死亡，網上近日瘋傳一段影片，可見一間醫院的嬰兒加護病房內在地震發生劇烈搖晃時，2名女醫護沒有第一時間逃命，而是衝入病房中守護嬰兒保溫箱，保護剛出生的嬰兒性命。

網上影片顯示事發時正是6日凌晨4時許，當地7.8地震發生的一刻，原本沒有醫護的初生兒加護病房開始劇烈搖晃，那些嬰兒保溫箱都較為高及設置有輪子，並且連接著醫療儀器，因此保溫箱因地面搖晃而擺動移位，但僅十餘秒就見有2名護士衝進來，她們沒有選擇撤離大樓，而是緊緊地護住嬰兒保溫箱，其中一人估計是一手一個地護著保溫箱，以免箱子因倒下而危及裡面脆弱的小生命，直至到地震停止。

網民：這不是責任 而是自發的行動 影片後來被當地政客Fatma Şahin在社交平台Twitter分享後立即引發關注，當地媒體報道，事發地點在土耳其南部Gaziantep一間醫院，2名護士是Devlet Nizam和 Gazwl Caliskan，他們英勇的行為，讓他們在網路上獲得大量網民激讚。有網民說「這不是責任，而是一種自發的行動」、「無法以言語來形容她們無私行為」、「地震期間，竟然不是逃命，而是跑去保護嬰兒，無法用言語來讚許」

